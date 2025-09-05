Nachdem 2004 der zwölfte Werner-Band Freie Bahn mit Marzipan bei Ehapa erschienen ist, startete dort zwei Jahre später eine Gesamtausgabe. Der erste Band Werner oder was? erschien erstmals 1981 im Semmel Verlach, dann bei Achterbahn, anschließend als kleinformatiges Taschenbuch bei Heyne und schließlich bei Ehapa als Beinhaatcover Edition im Format 17,5 x 24,5 cm mit überarbeiteten Titelbild (“Endlich ´ne korrekte Kinnpartie“).

Ergänzend enthält der erste Band der Beinhaatcover Edition einige frühe teilweise, farbige Arbeiten von Rödger Feldmann alias Brösel, die u. a. für das Satiremagazin “Pardon“ entstanden sind. Ansonsten wurde zum Glück inhaltlich nichts nachgebessert. Die schwarzweißen Zeichnungen haben noch nicht den geleckten Studio-Look der späteren Alben, sondern sind spontan, primitiv und direkt, genau wie die Gags.



So mancher Leser entdecke nach der Lektüre von Werner oder was? seine verborgenen Selbstverteidigungsfähigkeiten und verkündete selbstbewusst: “Ich kann Mikado!“. Zeitlos komisch sind auch die Schüttelreime, wie “Der Kormoran, der Kormoran, fuhr einen Opel Caravan!“ Doch Vorsicht beim lauten Aufsagen von “Der Idiot, der Idiot, der trug einen Pullover rot!“ Sehr schnell kriegt dann der Dichter (der Dichter) von einem muskulösen Herrn im roten Pullover “was auf die Lichter!“

Leider wurde die schöne Beinhaatcover Edition bereits 2010 nach nur fünf Bänden eingestellt und vom durchgehenden Backcovermotiv “Werner macht einen Flachköpper“ sind wenig mehr als die Badelatschen zu sehen. Mittlerweile liegen alle Werner-Comicbände bei Bröseline in der ursprünglichen Form als Softcover-Bände vor.

„Werner Beinhaatcover Edition 1: Werner oder was“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner Beinhaatcover Edition 2: Alles klar?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner Beinhaatcover Edition 3: Wer sonst?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner Beinhaatcover Edition 4: Eiskalt!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner Beinhaatcover Edition 5: Normal Ja!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 1: Oder was?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 2: Alles klar?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 3: Wer sonst?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 4: Eiskalt!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 5: Normal Ja!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 6: Besser is das!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 7: Ouhauerha!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 8: Wer bremst hat Angst!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 9: Na also!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 10: EXGUMMIBUR!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 11: Volle Latte!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 12: Freie Bahn mit Marzipan!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Werner # 13: Wat nu!?“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken