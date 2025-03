Watchmen – DC Animated

In der 2007 gestarteten Reihe der DC Universe Animated Original Movies wurden Year One, The Dark Knight Returns, The Killing Joke, The Long Halloween und Hush bereits einige Comic-Meilensteine aus dem Batman-Universum mehr oder weniger werkgetreu als Zeichentrickfilm adaptiert. Daher sah sich das Team von Produzent Jim Krieg gewachsen eine adäquate Adaption, des wohl bedeutenden Superheldencomics anzugehen.

Mit der zwölf Comichefte umfassende Serie Watchmen gelang es den Briten Alan Moore und Dave Gibbons 1986 die amerikanische Comicszene zu revolutionieren. Auf dem ersten Blick scheint eine derart komplexe mehrere Jahrzehnte umfassende Erzählung überhaupt nicht zum Superhelden-Genre zu passen. Der Comic wirft die Frage auf, ob unsere Welt besser wäre, wenn es seit Ende der Dreißiger kostümierte Helden und Rächer nicht nur in Comicheften, sondern auch in der Realität gegeben hätte.

2009 gelang Zack Snyder eine optisch ebenso werkgetreue wie beeindruckende Adaption, die sich inhaltlich jedoch – vor allem was das Finale betraf – zu viele Freiheiten nahm und das damalige Kinopublikum überforderte. Ebenfalls gegen den Film spricht, dass die schillernden Figuren nicht wirklich zu plastischen Charakteren werden, auch nicht im Director´s Cut und im sehr viel längeren 215-minütigen Ultimate Cut.

Dass es auch anders geht, bewies 2019 eine TV-Serie von Damon Lindelof, die obwohl zwar eine Fortsetzung des Comics war, aber sich dennoch sehr respektvoll und intelligent mit der Vorlage von Moore und Gibbons umging.

Dennoch stand bisher eine angemessene Verfilmung von Watchmen noch aus. Doch zum Glück gibt es diese jetzt. Hierfür konnte Dave Gibbons als consulting producer verpflichtet. Dessen Beteiligung hat die Kreativkräfte ganz offensichtlich dazu angespornt, dass die animierten Charaktere tatsächlich wie lebende Gibbons-Zeichnungen aussehen. Optisch handelt es sich bei Watchmen um das bisher beeindruckendste DC Animation Movie.

Noch wichtiger ist, dass es gelungen ist, den Comicklassiker ohne größere Verluste in bewegte Bilder umzusetzen. Das Drehbuch J. Michael Straczynski, der durch die von ihm konzipierte TV-Serie Babylon 5 große Erfahrung mit epischen Stoffen hat. Straczynski ist aber auch ein erfahrener Comicautor, der bereits Erfahrung mit Watchmen hat. Innerhalb der nicht gerade mit Ruhm überhäuften DC-Comicfortsetzung Before Watchmen beschäftigte er sich mit der Figur des Dr. Manhattan.

Diese Erfahrung schlug sich darin nieder, dass die Entstehungsgeschichte dieses gottgleichen Wesen im Animationsfilm sehr opulent aber auch empathisch in Szene gesetzt wurde. Fast noch mitreißender als im Comic wird hier die tragische Geschichte des jungen Atomphysikers Jon Osterman erzählt, der nach einem Laborversuch nahezu allmächtig wird, aber fast komplett seine Menschlichkeit verliert.

In den USA wurde Watchmen im August und Dezember 2024 in zwei knapp 90-minütigen Teilen als Chapter I und Chapter II auf Blu-ray und 4K Ultra HD veröffentlicht. In Großbritannien erschien im Februar 2025 ebenfalls auf Blu-ray und 4K Ultra HD eine Gesamtedition mit beiden Kapiteln. Enthalten ist interessantes Bonusmaterial mit den Dokus Dave Gibbons and Watchmen: Worldbuilding, The Art of Adaptation: Introducing the Story, Dave Gibbons and Watchmen: Endgame, The Art of Adaptation: Building to the Final Act und Designing Watchmen. Eine deutsche Veröffentlichung ist unverständlicherweise noch nicht in Sicht.

Die Watchmen-Serie als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die Watchmen-Serie als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die deutsche Panini-Comic-Ausgabe von „Watchmen“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen – Kinofilm – Ultimate Cut“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen – Kinofilm“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen“ als „Limitierte Rorschach Edition – exklusiv bei Amazon“- Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen – Tales Of The Black Freighter“ als deutsche DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen – Tales Of The Black Freighter“ als britische DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Watchmen – Tales Of The Black Freighter“ als britische Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken