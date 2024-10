WAS IST WAS als Comic

Während in den USA die How and Why Wonder Books nur noch antiquarisch erhältlich sind, erfreut sich die seit 1961 beim Tessloff Verlag erscheinende deutsche Version WAS IST WAS immer noch großer Beliebtheit. Nachdem es bereits TV-Serien, Zeitschriften und Hörbücher zur reich illustrierten Sachbuchreihe gab, folgt bei Egmont BÄNG! jetzt eine Comicserie.

Dabei handelt es sich nicht um Hefte für den Zeitschriftenkiosk, sondern um eine aufwändig als Hardcover produzierte Abenteuerserie. Das Konzept lässt etwas an den Werbecomic-Klassiker Max und Luzie denken, denn die Jugendlichen Will, Iris und Wenko reisen gemeinsam mit Professor Quentin Honrius Theophilus Quecksilber durch Raum und Zeit.

Genau wie einst die How and Why Wonder Books startet auch die Comicreihe mit einem Abenteuer im Reich der Dinosaurier. Als Aufhänger für die Geschichte hat sich der beim ersten Band auch als Zeichner fungierende Autor Falk „Zapf“ Holzapfel eine Geschichte ausgedacht, in der Professor in die Vergangenheit reist, um herauszufinden, was das beste Haustier der Kreidezeit war.

Doch statt drei erfahrener Forscher transportiert der Roboter Fail 34 die gerade auf den Schulbus wartenden Will, Iris und Wenko ebenfalls 80 Millionen Jahre zurück in die Zeit. Dort treffen sie nicht nur auf den Professor, sondern auch auf einen T-Rex…

Auch beim zweiten Band, der sich mit „Planeten und Raumfahrt“ beschäftigt, funktioniert die Mischung aus abenteuerlicher Geschichte und gelegentlichen Infoboxen. Roter Faden ist diesmal die Frage auf, welchem Planeten die besten Wachstumsbedingungen für die Geranie des Professors zu finden sind.

Die Zeichnungen stammen diesmal vom Spanier Carlos Arroyo, der für Bastei bereits Comics mit dem Geisterjäger John Sinclair zeichnete. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch noch die prächtigen Titelbilder von Anke Koopmann.

