Walt Disney: Zoomania 2

2015 erreichte der Disney-Animationsfilm Zoomania ein großes Publikum und spielte mehr als eine Milliarde Dollar ein. Es sollte zehn Jahre dauern, bis die beiden sehr unterschiedlichen Police Detektives, das ehrgeizige Kaninchen Judy Hopps und der trickreiche Fuchs Nick Wilde, versuchen in der nur von Tieren bevölkerten Metropole Zoomania einen weiteren kniffligen Kriminalfall zu lösen.

In Zoomania gibt es für Eisbären und Pinguine den Polar-Distrikt Tundratown, am Sahara Square wohnen nachtaktive Wüstentiere und Little Rodentia ist eine Miniaturstadt für kleine Nagetiere, doch für Schlangen ist dort kein Platz. Hopps und Wilde finden jedoch Indizien dafür, dass die Reptilien zu Unrecht aus Zoomania vertrieben wurden, damit sich die habgierige Luchsfamilie Lynxley deren Landbesitz aneignen konnte…

Die intrigenreiche Story wird rasant und mit überraschenden Wendungen und viel Action erzählt. Doch der Hauptreiz der Fortsetzung ist einmal mehr, das gute Zusammenspiel der beiden im Original von Ginnifer Goodwin und Jason Bateman gesprochenen Hauptfiguren vor dem Hintergrund der fantasievoll und detailreich gestalten Stadt der Tiere, sowie die vielen überraschenden und zündenden Gags. Zoomania war noch erfolgreicher als der erste Film und an einem dritten Teil wird bereits gearbeitet.

© 2025 Disney

Neben dem 108-minütigen Hauptfilm enthält die Blu-ray noch diese Extras: Die Zoowärter – Die Regisseure Jared Bush und Byron Howard informieren über die Produktion (18:05 min, wie alle übrigen Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), Die Stadt der Stars – Bericht über die Sprecher der Originalfassung (8:54 min), Jeder kann zeichnen (4:08 min), Überraschende Geheimnisse von Zoomania – Die Easter Eggs des Films (5:55 min), Wilde Zeiten bei der Aufnahme – Im Tonstudio (2:40 min), Naschen im Trickfilmstudio (3:16 min), Musikvideo mit Shakira (3:15 min), acht nicht verwende Szenen in Rohanimation und anmoderiert von den Regisseuren (28:01 min)

