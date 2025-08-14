Walt Disney: Children’s Classics

Richard Schickel verfasste 1968, kurz nach dem Tod von Walt Disney eine nicht eben positive Beschreibung der Welt, die der globale Märchenonkel der Menschheit hinterlassen hatte:

Schickel schrieb Disney habe „jedem Menschen, der in Amerika heranwächst, gleichsam einen Mickey-Maus-Hut aufsetzt. Unter kapitalistischen Vorzeichen betrachtet ist sie ein wahres Wunderwerk, in kultureller Hinsicht hingegen im Wesentlichen ein Grauen.“

Schickel geht in seinem Buch Disneys Welt nicht nur auf die Filme ein, sondern er zitiert auch die ehemalige Bibliothekarin der New Yorker Stadtbibliothek Frances Clarke Sayers, die Disney der “Verunglimpfung der traditionellen Kinderliteratur“ beschuldigt.

Ihrer Meinung nach, hatte Disney kaum Achtung vor den Originalautoren. Er “vulgarisierte alles nach seinem Belieben“ und “publizierte diese verstümmelten Geschichten auch noch in Buchform.“

Dass dies nicht immer so war, dokumentiert ein schön aufgemachtes Buch des Taschen Verlags. Es enthält kunstvolle Bilderbuchadationen von zehn Frühwerken aus dem Hause Disney, die in den Vierzigern und Fünfzigern als Little Golden Books veröffentlicht wurden. Diese wurden für 25 Cents im Format 17 x 8 cm angeboten. Der Umfang dieser noch heute erscheinenden Büchlein beträgt 42 Seiten und anfangs wurden nur 14 Seiten in Farbe gedruckt.

Es wurden hierfür nicht einfach Standbilder aus den Zeichentrickklassikern verwendet, sondern KünstlerInnen wie Cambbell Grant, Retta Scott Worchester oder die legendäre Mary Blair, die zuvor bereits bei Disney animiert oder Hintergrundgemälde erschaffen hatten, präsentierten ihre individuell ausgearbeiteten Versionen von Kinoklassikern.

Mein persönlicher Favorit ist die Adaption des Cartoons Peter und der Wolf von 1946, die der ehemalige Disney Art Director Dick Kelsey in beeindruckenden Bildern zu Papier gebracht hatte. Doch auch die ebenfalls in diesem Buch abgedruckten Golden Books zu Schneewittchen und die sieben Zwerge, Pinocchio, Dumbo, Bambi, Es war einmal im Winter, Die Abenteuer von Mr. Toad, Cinderella, Alice im Wunderland und Peter Pan können sich sehen lassen. Am Golden Book und am Disneyfilm Peter Pan arbeiteten Al Dempster und John Hench 1953 sogar zeitgleich!

Walt Disney’s Children’s Classics wurde in englischer Sprache veröffentlicht. Der Buch überzeugt auch durch opulent illustrierte Hintergrundinformationen zu den Filmen und den KünstlerInnen.

