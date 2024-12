Es war etwas traurig, als das eingespielte Team Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares 2018 in Verachtung ein viertes und letztes Mal als Kopenhagener Ermittler-Duo Carl Mørck und Hafez el-Assad vom Dezernat Q ihren letzten seit etlichen Jahren ungelösten Kriminalfall aufklären konnten.

Noch trauriger war es jedoch, als 2021 mit Erwartung – Der Marco-Effekt die Reihe der Verfilmungen von Jussi Adler-Olsons Dezernat- Q-Thrillern fortgesetzt wurde. Die neuen Hauptdarsteller Ulrich Thomsen und Zaki Youssefin schienen nicht gerade die Traumbesetzung zu sein. Auch atmosphärisch und erzählerisch konnte der Film nicht bei seinen Vorgängern mithalten.

Beim zweiten Thriller mit Ulrich Thomsen als Carl Mørck war nur der Titel Verheißung – Der Grenzenlose etwas daneben, konnte in Sachen Charakterstudien und Krimispannung jedoch nahezu nahtlos an die ersten Filme angeknüpfen. So wird Ulrich Thomsen diesmal als mit seiner Vergangenheit konfrontierter Carl Mørck darstellerisch sehr viel stärker gefordert und kann es dabei in Sachen Depressivität durchaus mit seinem Vorgänger Nikolaj Lie Kaas aufnehmen.

Widerwillig bricht Mørck zu Ermittlungen nach Bornholm auf, denn dort hat sein ehemaliger Kollege Habersaat Selbstmord begangen. Kurz zuvor hatte dieser Mørck dazu aufgefordert, sich um einen Fall zu kümmern, den er seit 17 Jahren nicht aufklären konnte. Eine junge Frau wurde tot auf einem Baumstamm liegend gefunden und Fotos von ihr kursieren im Darknet. Zudem hat Habersaats Ehefrau noch einige überraschende Enthüllungen für Mørck parat.

Bei den Ermittlungen ist Zaki Youssefin als Hafez el-Assad eher unterbeschäftig. Doch stattdessen spielt Sofie Torp als die ansonsten eher im Hintergrund agierende Rose eine größere und vor allem sehr viel aktivere Rolle. Es ist mehr als sehenswert, wie sie sich gegen einen übergriffigen Hausmeister behauptet, doch bei Undercover-Ermittlungen in einer Sekte an ihre Grenzen gerät…

Diese Fortsetzung macht Hoffnung auf weitere ähnlich mitreißende Ermittlungen Thomsen, Youssefin und vor allem mit Sofie Torp.

