Es ist erst etwas enttäuschend, dass es sich hier nicht um eine direkte Fortsetzung des fünfzehn Jahre zuvor entstandenen Sequels Tron Legacy handelt. Doch nach einem etwas holperigen Auftakt wird klar, dass Tron: Ares sehr eigene Wege geht.

Im Zentrum steht mit Ares ein Master Control Program, das von Dillinger Systems als perfekter Soldat entwickelt wurde. Doch die KI entwickelt ein Eigenleben und will ihrem Schöpfer nicht mehr gehorchen. Nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch in der Realität kommt es zu einem gewaltigen Showdown.

Die neuen Spezialeffekte und das klassische Design des ersten Tron-Films von 1982 kommen auch in der zweiten Fortsetzung bestens zur Geltung. Es ist daher sehr schade, dass es nicht möglich ist, den vom Norweger Joachim Rønning (Pirates of the Caribbean 5, Maleficent 2) mit einigen Terminator-Anleihen ebenso fantasievoll wie rasant in Szene gesetzten Film auch daheim in 3D zu sehen.

Neben dem, nicht völlig unerwartet, kurz vor Schluss doch noch als Kevin Flynn auftauchenden Jeff Bridges, ist Jared Leto das größte Plus des Films. Sowohl in Actionszenen als auch in stilleren Momenten überzeugt Leto als KI, die langsam ihre Menschlichkeit entdeckt und ist hoffentlich bei Tron 4 wieder dabei.

Während die DVD von “Tron: Ares“ über keinerlei Extras verfügt, enthält die Blu-ray zusätzlich noch Featurettes und gelöschte Szenen.

Es sei noch erwähnt, dass nicht nur der dritte Teil als 4K UHD veröffentlicht wird, sondern parallel dazu auch seine beiden Vorgänger.

