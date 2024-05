Innerhalb der Reihe DC Universe Animated Original Movies werden oft sehr werkgetreu Comicklassiker wie Batman: The Dark Knight Returns, All-Star Superman, Batman: Year One oder Gotham by Gaslight in bewegte Bilder umgesetzt.

Auf mehrere Filme verteilt gibt es aber auch längere zusammenhängende Erzählungen. Dies war bereits bei dem nach fünfzehn Filmen mit dem großen Finale Justice League Dark: Apokolips War beendeten DC Animated Movie Universe der Fall. Aktuell arbeitet seit 2020 ein Team des Produzenten und Autoren Jim Krieg an einem Tomorrowverse. Durch teilweise sehr originelle Filme mit durchgehenden Spannungsbögen entwickelt sich ein etwas anderes aber auch sehr traditionsbewusstes DC-Universum, das für manche Überraschung sorgt.

TOMORROWVERSE 1. Superman: Man of Tomorrow (2020)

Der sich gerade erst als Superman bewährende junge Clark Kent bekommt es mit Lex Luthor, einem gewaltigen Parasiten und auch noch mit Lobo zu tun. Unterstützung findet er beim Martian Manhunter, der sich – genau wie der Kryptonier – oft sehr einsam auf der Erde fühlt.

TOMORROWVERSE 2. Justice Society: World War II (2021)

Wonder Woman erhält direkt von Präsident Roosevelt den Auftrag ein Team zusammenzustellen, um zu verhindern, dass die Nazis – an historische Kultobjekte herankommen, die sie als Waffen verwenden können. Neben Black Canary, Hawkman und Hourman gehört auch Jay Garrick, der Flash der 40er-Jahre zur Truppe. Doch plötzlich taucht mit Barry Allen, ein zweiter “schnellster Mann“ der Welt auf. Als Bonus gibt es einen 18-minütigen Animationsfilm aus der Reihe DC Showcase mit der von Marvel-Legende Jack Kirby geschaffenen Figur Kamandi: The Last Boy on Earth!

TOMORROWVERSE 3. Batman: The Long Halloween (2021)

Der Comic-Meilenstein von Jeph Loeb und Tim Sale wurde als zweiteiliges Epos adaptiert. Erzählt wird von der Jagd nach einem an Feiertagen mordenden Serial-Killer und davon wie der Rächer Batman zum Detektiv wurde. Als Bonus gibt es noch kurze Animationsfilme aus der Reihe DC Showcase mit The Losers und Blue Beetle.

TOMORROWVERSE 4. Green Lantern: Beware my Power (2022)

Der Afroamerikaner John Stewart erlebt als neue Green Lantern zusammen mit Green Arrow und Hawkgirl galaktische Abenteuer.

TOMORROWVERSE 5. Legion of Super-Heroes (2023, wurde bisher nicht bei uns veröffentlicht)

Supergirl fühlt sich auf ihrer neuen Heimat, der Erde, unwohl fühlt. Daher reist ihr Cousin Superman mit ihr ins 31. Jahrhundert. Hier wird sie dazu ausgebildet, Mitglied der Legion of Super-Heroes zu werden. Sie schnell neue Freunde, doch einer ihrer Mitschüler ist Brainiac 5, der Nachfahre eines der erbittertsten Gegner von Superman. Steckt dieser dahinter, als eine mysteriöse Gruppe versucht, eine mächtige Waffe zu rauben?

TOMORROWVERSE 6. Justice League Warworld (2023 , wurde bisher nicht bei uns veröffentlicht)

Wonder Woman, Batman und Superman kämpfen sich durch verschiedene Genres – von Western über Fantasy bis hin zu Science-Fiction im klassischen schwarzweißen Look.

TOMORROWVERSE 6. Justice League: Crisis on Infinite Earths – Part One (2024 , wurde bisher nicht bei uns veröffentlicht)

Dieser Auftakt zu einem ambitionierter dreiteiligen Animationsfilm, basiert eher lose auf dem DC-Comicklassiker von Marv Wolfman und George Pérez basiert. In den beiden Fortsetzungen werden auch Charaktere aus den klassischen Animationsserien Batman: The Animated Series und Batman Beyond eine wichtige Rolle spielen.