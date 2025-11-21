Together – Unzertrennlich

Nicht ohne Bedenken zieht der erfolglose Musiker Tim zusammen mit seiner frisch angetrauten Frau Millie in die Provinz, wo sie eine Stellung als Lehrerin antritt. Sie beziehen ein schönes Haus und ein Kollege von Millie entpuppt sich (scheinbar) als netter Nachbar.

Bei einer Wanderung durch die umliegenden Wälder stürzen sie in eine Höhle und müssen dort übernachten. Beide haben unheimliche Träume, bei denen sie nicht sicher sind, ob sich diese nicht tatsächlich zugetragen haben. Es gelingt ihnen zwar die Höhle zu verlassen, doch ihr Zusammenleben danach ist nicht mehr dasselbe…

Der Australier Michael Shanks ist ein großer Fan der Filme von Peter Jackson und das schließt auch dessen lange vor Der Herr der Ringe gedrehten Frühwerke ein. Etwas wenig drastisch als Jackson in seinem wilden Horrortrip Braindead erzählt auch Shanks davon, wie sich das Grauen im Alltag ausbreitet.

Er mutet den Zuschauenenden, die laut FSK mindestens 16 sein sollten, zwar keinen blutigen Splatter zu, erzählt aber dennoch von allerlei nicht nur psychischen, sondern auch körperlichen Deformationen zu, deren Ursache mit der im Rahmen eines Horrorfilms üblichen “Logik“ erklärt werden.

Zuvor lässt sich Shanks jedoch Zeit, um seine Hauptfiguren vorzustellen. Diese werden von den auch im wirklichen Leben verheirateten Schauspielern Alison Brie und Dave Franco verkörpert, die glaubhaft Höhen und Tiefen einer Beziehung darstellen. Wenn dann im ohnehin nicht ganz einfachen Zusammenleben von Millie und Tim auch noch der Horror Einzug hält, funktioniert der spannende Film auf vielen Ebenen.

Die DVD von LEONINE enthält neben den Hauptfilm ein Interview mit Michael Shanks (4:53 min, ohne Untertitel), ein Interview mit Alison Brie und Dave Franco (5:32 min, ohne Untertitel) und den deutschen Trailer (2:13 min)

