The Stand – Das Ende der Welt wie wir sie kennen

Christopher Golden hat Stephen Kings epischen Roman The Stand erstmals 1980 als kleiner Junge während eines Flugs nach Florida gelesen. Er erinnert sich nicht an die damalige Reise, aber “weiß noch alles über Frannies und Harolds literarischer Reise und Stu Redmans Odyssee und Nick Androsʼ Einsamkeit.“

The Stand – Das letzte Gefecht ist Stephen Kings vierter Roman und erzählt von einem Grippevirus, durch den 99,4 % der Menschheit qualvoll zu Tode kommen. Neben Es enthält das 1.500-seitige Buch die wohl erinnerungswürdigsten Charaktere und spannendsten Situationen, die King jemals zu Papier gebracht hat.

Als Christopher Golden zusammen mit Brian Keene bei Stephen King anfragte, ob sie eine Anthologie mit Geschichten, die in der Welt von The Stand spielen, zusammenstellen dürfe, stimmte dieser zur Überraschung der beiden Autoren zu. King schrieb zu dem immerhin 900-seitigen Buch, das 34 “brandneue Stories“ enthält, sogar eins seiner bemerkenswerten Vorworte.

Die Hälfte der Geschichten sind im “Teil Eins – Niedergestreckt von der Seuche“ der Anthologie zu finden. Diese spielen zur Zeit, als viele Überlebende – angeleitet von Träumen – entweder zum dämonischen Randall Flagg nach Las Vegas oder zur idyllischen Kleinstadt Hemingford Home in Nebraska aufbrachen, um dort zusammen mit der gutherzigen Mutter Abagail den Widerstand zu organisieren. Die restlichen Stories sind in “Teil Zwei – Der lange Marsch“, in “Teil Drei – Das Leben ist ein Rad“ und in “Teil Vier – Andere als diese Welten“ zu finden.

Goldman und Keene, die nicht mit eigenen Geschichten in der Sammlung vertreten sind, stellten zuvor die nicht auf Deutsch erschienene Anthologie The Drive-In: Multiplex zusammen, die Joe R. Lansdales Dive-In-Trilogie Tribut zollte. Im Gegenzug hat Lansdale die packende Survival-Story Im Auge des Schweins zur The-Stand-Collection beigesteuert. Diese ist zweifelsohne ein Höhepunkt der Anthologie.

Noch etwas besser gefallen hat mir die Geschichte Wrong Fucking Place, Wrong Fucking Time von C. Robert Cargill. Hier geht es um die Kleinstädter Derek und Alan, die sich – nachdem sie die Seuche überlebt haben – in einer gut sortierten Videothek einquartieren und sich dort jeden Abend mindestens zwei Horror-Klassiker anzusehen. Als sich ihnen ein Vater von drei verstorbenen Töchtern anschliesst, findet auch dieser Gefallen an blutigen Filmen und diese vertreiben seine Alpträume vom bösen Randall Flagg. An dieser Pointe hatte Stephen King garantiert große Freude!

„Das Ende der Welt wie wir sie kennen“ als Buch bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand“ als Roman bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand“ von 2020 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand“ von 2020 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand“ von 1994 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand“ von 1994 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand – Das Letzte Gefecht – Hardcover-Comicband 1“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand – Das Letzte Gefecht – Hardcover-Comicband 2“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„The Stand – Das Letzte Gefecht – Hardcover-Comicband 3“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken