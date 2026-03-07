1982 erschien Stephen Kings Roman Menschenjagd, dabei handelte es sich um das vierte Buch, das er unter dem Pseudonym Richard Bachman veröffentlichte. Seine Geschichte spielt in der nahen Zukunft des Jahres 2025. Um die von seiner Tochter dringend benötigten Medikamente bezahlen zu können, verpflichtet sich der arbeitslose Ben Richards für die TV-Show Running Man. Er kann eine gewaltige Summe gewinnen, wenn er es schafft, den vom Sender bezahlten Jägern einen Monat lang zu entkommen.

Die Idee war nicht neu. Genau wie 1970 Wolfgang Menge bei seinem TV-Film Das Millionenspiel hatte sich auch Stephen King beim Science-Fiction-Autor Robert Sheckley bedient, der in einigen seiner Geschichten, wie bereits 1953 The Seventh Victim, von kommerziell organisierten Menschenjagden erzählt hatte.

Stephen Kings The Running Man wurde erstmals 1987 mit Arnold Schwarzenegger verfilmt. Das Resultat funktioniert nicht als Satire und auch nicht als Actionfilm. Daher war es eine gute Nachricht, dass knapp drei Jahrzehnte später eine Neuverfilmung gewagt wurde, zumal mit Edgar Wright ein interessanter Regisseur verpflichtet wurde.

Wright hatte zuvor mit seinen Kinofilmen Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World’s End, Scott Pilgrim vs. the World, Baby Driver und Last Night in Soho) immer wieder angenehm überrascht. Die Hauptrollen in The Running Man waren mit Glen Powell (Top Gun: Maverick, Twisters) Josh Brolin und dem nur sehr kurz auftretenden William H. Macey optimal besetzt.

Dennoch überzeugt auch die zweite – mit 133 Minuten überlange – Verfilmung weder als Dystopie, noch als Mediensatire und leider auch nicht als spannender Thriller.

Die Blu-ray von Paramount enthält neben dem 133-minütigen Hauptfilm noch diese Extras: Audiokommentar von Edgar Wright, Glen Powell und Michael Bacall (wie alle übrigen Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), sowie diese Berichte “The Hunters And The Hunted“ (16:34 min), “Welcome To The Running Man: Designing The World“ (16:45 min) und “Surviving The Game: Shooting The Running Man“ (29:37 min)

