Der hoffnungsvolle Drehbuchautor Peter Appleton wird im Hollywood der Fünfziger verdächtigt, einmal Mitglied der kommunistischen Partei gewesen zu sein. Dies führt zu sofortigem Berufsverbot und nur wenn Peter vor einem Regierungstribunal die Namen weiterer angeblicher Kommunisten ausplaudert, darf er wieder in der Unterhaltungsindustrie arbeiten…

Schicksale wie dieses gab es in den USA während des Kalten Krieges zuhauf und der beste Film zu diesem Thema ist ganz sicher Der Strohmann. In diesem Film von Martin Ritt spielt Woody Allen einen unbedarften Menschen, der sich als Autor ausgibt, um die Drehbücher seiner kommunistischen Freunde an die regierungstreuen TV-Studios zu verkaufen.

The Majestic entstand 2002 und ist nun nur am Rande an dieser Hexenjagd interessiert. Drehbuchautor Michael Sloane benutzt sie eher als dramaturgischen Aufhänger, um Peter Appleton aus Hollywood flüchten zu lassen. Nach einem Autounfall verliert er sein Gedächtnis und landet in einer Kleinstadt, die an den Fronten des Zweiten Weltkrieges sehr viele Einwohner verloren hat. Peter ähnelt einem dieser verlorenen Söhne und er wird als zurückgekehrter Kriegsheld begrüßt.

Wer möchte kann The Majestic natürlich für absoluten (und zudem auch noch überlangen) Kitsch halten, der mal wieder alle Klischees der intakten Kleinstadt beschwört und zum Schluss auch noch reichlich mit der patriotischen Fahne wedelt. Doch dank seiner guten Absichten und Darsteller – allen voran ein niemals grimassierender Jim Carrey – steht The Majestic voll in der Tradition Frank Capras, bietet einen optimistischen Gegenentwurf zu einer zynischen Zeit und ist damit weiterhin hochaktuell.

Eine Weile sah es so aus als wenn Frank Darabont sich auf Knastthriller mit sehr langer Laufzeit nach Büchern von Stephen King spezialisieren würde, denn auf Die Verurteilten folgte The Green Mile. Doch mit dem ebenfalls nostalgischen Thev Majestic hatt sich Darabont aus diesem etwas beengten Genre befreit, um schließlich mit der Verfilmung der Kurzgeschichte Der Nebel zu Stephen King zurückzukehren.

