The Hidden – Das unsagbar Böse

Bereits drei Jahre bevor er 1990 in David Lynchs Kultserie Twin Peaks als Dale Cooper brillierte, spielte Kyle MacLachlan einen ebenso fähigen wie seltsamen FBI-Agenten. In The Hidden jagt er als Lloyd Gallagher in Los Angeles ein Menschen, die urplötzlich zu brutalen Killern werden.

Dabei arbeitete er mit dem erfahrenen Polizisten Tom Beck (Michael Nouri aus Flashdance) zusammen, der sich stärker noch als über die grassierende Welle von Gewalttaten über seinen neuen Partner wundert. Genau wie der die Gewalttaten verübende ständig den menschlichen Wirtskörper wechselnde Parasit, ist auch Lloyd Gallagher nicht von dieser Welt…

Jack Sholder, der zuvor den zweiten Teil der Horror-Reihe Nightmare on Elmstreet gedreht hatte, stand für The Hidden ein ähnlich hohes bzw. niedriges Fünf-Millionen-Dollar-Budget zur Verfügung, wie kurz zuvor James Cameron bei seinem ersten Terminator-Film. Beiden gelangen atemberaubende Actionszenen, aber auch erschreckende Splatter-Momente. Die gezeigten Brutalitäten standen jedoch im Dienste von ebenso spannenden wie originellen und gelegentlich auch sehr amüsanten Geschichten.

Claudia Christian wurde später bekannt durch Babylon 5

Während Cameron seinen Terminator 1991 mit nahezu unbegrenzten finanziellen Mitteln weitererzählen durfte, entstand zwei Jahre später ohne Beteiligung von Sholder, MacLachlan und Nouri mit The Hidden II eine ziemlich lausige Fortsetzung, die ihre Premiere auf Video erlebte.

In Deutschland kam The Hidden zunächst ungekürzt mit einer FSK-18-Freigabe in die Kinos. Für die Heimkino-Verwertung wurde diese Version jedoch indiziert. Auch volljährige Zuschauer konnten den Film auf Video und später auf DVD legal nur in einer um mehr als fünf Minuten gekürzten Fassung sehen.

Erst jetzt veröffentlicht Plaion eine neu geprüfte und ab 16 Jahren freigegebene ungekürzte Fassung als Mediabook mit Blu-ray und DVD. Dass sich dadurch auch ein 1987 noch nicht geborenes Publikum für den Film begeistern wird, erscheint unwahrscheinlich. Doch wer The Hidden wird sich über diese Edition sehr freuen.

Alternatives Cover des nur direkt bei Plaion erhältlichen Mediabooks

Auch das Bonusmaterial kann sich sehen lassen. Geboten werden neben der 16:9-Version eine Open-Matte-Vollbildfassung und eine “alternative Restaurierung“. Hinzu kommen ein Audiokommentar von Jack Sholder, Berichte über die Karriere von Jack Sholder (5:42 min), die Effekte (7:32 min), die Darsteller (12:13 min), die Musik (4:02 min) und die Verfolgungsjagden (7:01 min), eine Bildergalerie (11:20 min), Trailer, TV-Spots, sowie ein zwanzigseitiges Booklet mit einem Text von Stefan Jung.

