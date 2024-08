1999 veröffentlichte Makoto Shinkai einen fünfminütigen schwarzweißen Animationsfilm über die Beziehung einer Katze zu ihrer Besitzerin. Kanojo to Kanojo no Neko gewann zahlreiche Preise und Shinkai drehte unermüdlich immer ambitioniertere Animes. Spätestens 2016 mit Your Name. – Gestern, heute und für immer qualifizierte er sich als legitimer Nachfolger von Hayao Miyazaki.

Der bisherige Höhepunkt im Schaffen von Makoto Shinkai ist zweifelsohne Suzume. In diesem visuell und inhaltlich berauschenden Film erlebt die Titelheldin verrückte Abenteuer mit einer intriganten Katze und trifft auf einem attraktiven jungen Mann, der sich urplötzlich in Suzumes dreibeinigen gelben Kinderstuhl verwandelt. Zugleich schildert Shinkai in nicht minder atemberaubenden Bildern aber auch anhand von zahlreichen interessant charakterisierten Nebenfiguren den japanischen Alltag.

Kurz vor dem japanischen Kinostart von Suzume im November 2022 startete im japanischen Monatsmagazin Afternoon die Veröffentlichung einer Manga-Adaption des Films. Die Fortsetzungsserie lief bis Ende 2023 und erschien anschließend gebündelt in Form von drei Taschenbüchern, die bei uns von Egmont veröffentlicht werden.

Die sorgfältig ausgeführten Zeichnungen stammen von der Newcomerin Denki Amashima, der es recht gut gelingt die Handlung des Films in Comicform nachzuerzählen. Zugleich wird aber auch klar, dass es unmöglich ist, den faszinierenden Bilderwelten von Makoto Shinkai durch schwarzweiße Zeichnungen gerecht zu werden. Das wunderschön kolorierte Cover des ersten Bandes zeigt jedoch, dass Denki Amashima durchaus das Zeug dazu hätte.

