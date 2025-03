Harley Quinn ist die erste DC-Comicfigur, die im Trickfilm debütierte. Des Jokers attraktive Helferin im Harlekin-Kostüm hatten ihren ersten Auftritt 1992 in der Episode Joker’s Favor der genialen Zeichentrickserie Batman: The Animated Series.

Zwei Jahre später erzählten der Autor Paul Dini und der Zeichner Bruce Timm im Comic Mad Love davon, wie die frisch gebackene Psychologin Dr. Harleen Frances Quinzel zur rot-schwarz-kostümierten Assistentin des Jokers wurde.

Gespielt von Sherilyn Fenn und von Mia Sara hatte die „reale“ Harley erste Gastauftritte in der Serie Birds of Prey. Doch sehr viel beeindruckender waren die drei Kinoauftritte von Margot Robbie als Harley mit bunt gefärbten Haaren, die auch der Comicfigur neue Impulse gaben. Erwähnenswert ist zudem noch eine 2019 gestartete herrlich durchgeknallte Animationsserie, in deren Zentrum Harleys Love Story mit Poison Ivy stand.

Innerhalb der Anime-Reihe Suicide Squad Isekai ist in Japan eine ebenso interessante wie frische Neuinterpretation von Harley Quinn entstanden. Ähnlich wie im zweiten Kinofilm von James Gunn agiert sie auch hier unter brutalen Druck von der manipulativen Amanda Waller in einer „Selbstmord-Truppe“ an der Seite von Deadshot, Peacemaker und King Shark.

Ebenfalls dabei ist Clayface, dem ebenfalls Sprengstoff implantiert wurde. Der Einsatz geht gnadenlos schief und das Quintett landet in einem mittelalterlichen Paralleluniverum. Dies erklärt den Begriff “Isekai“ (Japanisch für “Andere Welt“) im Titel der Animeserie, die sehr aufwändig und einfallsreich vom Wit Studio (Attack on Titan) in Szene gesetzt wurde. Suicide Squad Isekai dürfte die Fans von Superhelden ebenso erfreuen wie die Anime-Gemeinde.

Die Miniserie besteht aus zehn 25-minütigen Episoden. Diese werden auf DVD und Blu-ray in jeweils zwei Editionen veröffentlicht. Da diese nicht ganz billig sind, wurde bei der Präsentation großer Aufwand betrieben, der über das aus vier kurzen Filmchen (Main Trailer (1:45 min), Teaser (0:32 min), Clean Opening (1:32 min) und Clean Ending (1:32 min)) bestehende Bonusmaterial hinausgeht.

Die Scheiben mit jeweils fünf Anime-Episoden stecken in “hochwertigen Hardcover-Klappboxen“ und diese wiederum in einem Pappkarton. Bei “Volume I“ liegt der Edition eine recht hübsche circa 20 cm große aus Acryl gestanzte Harley-Quinn-Figur bei. Hinzu kommen drei Art Cards und ein 16-seitiges Booklet mit interessanten Infos zum Comic und zum Anime.

