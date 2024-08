Stolz und Vorurteil – BBC Serie

Als zwei vermögende Junggesellen im ländlichen England des 19. Jahrhundert auftauchen, macht sich vor allem Mrs. Bennet Hoffnung einige ihrer fünf Töchter an den (wohlhabenden) Mann zu bringen. Elisabeth die zweitälteste Bennet-Tochter betrachtet das ganze Treiben mit einer gewissen Skepsis, fühlt sich aber auf eine seltsame Weise zum reichlich arroganten Mr. Darcy angezogen. Doch Stolz und Vorurteile stehen einer Beziehung im Wege.

Jane Austens 1813 anonym veröffentlichter Roman Pride and Prejudice wird immer wieder gerne verfilmt. Zehn Jahre bevor Kira Knightley die Elisabeth Bennet 2005 in einem aufwändigen Kinofilm verkörperte, entstand mit einer BBC-Miniserie die wohl beste Adaption des Klassikers. Jennifer Ehle brilliert in der Hauptrolle und Colin Firth wurde durch den Part des Mr. Darcy zum Star.

Eine Badeszene in engen Hosen bescherte Firth unsterblichen Ruhm und die Hauptrolle in den Bridget Jones-Filmen, zumal seine Figur dort auch “Darcy“ heißt. Wir empfehlen zu diesem Themenkomplex ganz besonders ein urkomisches Interview zwischen Renée Zellweger und Colin Firth, das als Bonus auf der DVD zu Bridget Jones 2 enthalten ist.

Dank der guten Besetzung, der sorgfältigen Machart und vor allem durch die fast schon epische Länge von mehr als 5 Stunden ist die BBC-Produktion die wohl werkgetreuste Umsetzung eines Romans von Jane Austen.

