Stephen King: Nachtschicht

Graveyard Shift erschien als eine der frühsten Veröffentlichungen von Stephen King 1970 im Herrenmagazin Cavalier und wurde acht Jahre später zur Titelstory von Kings erster Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht. Inspiriert wurde King durch eine Putzkolone, die in einer Textilfabrik in Maine Ratten so groß wie Hunde antraf.

1990 wurde die Story verfilmt. Regisseur Ralph S. Singleton erzählt von den harten Arbeitsbedingungen in einer Wollgarnfabrik, die den Namen “Bachman“ trägt (unter diesen diesem Pseudonym verfasste King Bücher wie The Running Man). Durch Ratten kommt es immer wieder zu Unfällen. Ein Trupp der Arbeiter soll in einer gut bezahlten Nachtschicht Abhilfe schaffen und wird dabei nicht nur durch eine Unmenge von Nagetieren, sondern auch von einem riesigen Rattenmonster attackiert…

Nachtschicht gilt als eine der schlechtesten King-Adaptionen, was angesichts der Unmenge von lausigen Filmen mit den Kindern des Zorns sehr ungerecht ist. Nachtschicht wurde von Singleton mit einem Touch von Sozialkritik an glaubhaften Locations, wie der ältesten Spinnerei der USA, sehr spannend in Szene gesetzt.

Stephan Macht, der auch als Rabbiner tätig ist, überzeugt als schurkischer Vorarbeiter. Brad Dourif, der eine Oscar-Nominierung für Einer flog über das Kuckucksnest erhalten hatte, dreht als Ratten-Exterminator mächtig auf. Auch das gar nicht so peinliche Finale mit der analog animierten Riesenratte kann sich sehen lassen. Es gibt sogar eine kleine Schlußpointe, denn am Ende des Film wird, dass die Bachman-Spinnerei neue Mitarbeiter sucht…

Zusätzlicher Kaufanreiz dieser Veröffentlichung von Filmjuwelen ist der deutschsprachige Audiokommentar von Dr. Rolf Giesen, der nicht immer auf die gerade gezeigten Szenen des Films eingeht- Er informiert jedoch umfassend über Themen wie den Rattenfänger von Hameln, Ratten in Berlin oder in Kinofilmen wie Ben, Willard oder auch Ratatouille. Wer Nachtschicht bereits kennt, kann den Film auf dieser Edition nochmal in allerbester Bildqualität genießen und wird gleichzeitig von Giesen mit allerlei Hintergrundinfos versorgt.

Die Blu-ray von Filmjuwelen enthält dieses Bonusmaterial: Audiokommentar von Filmhistoriker Dr. Rolf Giesen, Interviews mit Regisseur Ralph S. Singleton (26:04 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), sowie den Darstellern Stephan Macht (13:38 min), Kelly Wolf (13:10 min) und Robert Alan Beuth (14:09 min), US-Trailer (1:36 min), deutscher Trailer (1:26 min), digitales Booklet (online abrufbar) und Wendecover.

“Nachtschicht″ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Nachtschicht″ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

“Nachtschicht″ als 4K bei AMAZON bestellen, hier anklicken