Stephen King: Ihr wollt es dunkler

Das neuste Buch von Stephen King ist kein Epos wie Holly oder Fairy Tale, ist aber mit über 700 Seiten (die etwas kleingedrucktere Originalausgabe von You Like It Darker umfasst “nur“ 500 Seiten) dennoch ein ganz schöner Wälzer. Geboten werden zwölf Geschichten von unterschiedlichem Umfang, wobei ganz besonders die etwas epischeren Beiträge überzeugen, die hier vorgestellt werden sollen.

Eins der Highlights des Buchs ist gleich am Anfang zu finden. In Zwei begnadete Burschen geht King der Frage nach, warum es ausgerechnet zwei befreundete Kleinstadtbewohner schaffen großen Erfolg als Schriftsteller bzw. Maler zu haben. Die Story hat zwar auch einen Science-Fiction-Aufhänger, erzählt aber im Grunde davon, dass es für kulturelle Spitzenleistungen dringend erforderlich ist, auch Talent zu haben.

Beim chronologischen Lesen des Buchs verwundert es ein wenig, dass nach der dreißigseitigen Story Laurie, in der es um einen gefährlichen Alligator geht, ein deutlich umfangreicherer ebenfalls in Florida angesiedelter Kurzroman folgt, der ebenfalls Tierhorror bietet. Doch Klapperschlangen ist sehr viel mehr, denn King kehrt hier zu seinem 1981 erschienenen Buch Cujo zurück.

Vic Trenton leidet auch nach vierzig Jahren daran, dass sein Sohn Tad durch einen tollwütigen Bernhardiner gestorben ist. Klapperschlangen punktet bei King-Insider dadurch, dass hier zu erfahren ist, was nach den Ereignissen in Cujo geschehen ist, dürfte aber auch die restliche Leserschaft durch atmosphärische Dichte und originelle Charaktere erfreuen.

Mein persönlicher Favorit ist mit Danny Cughlins böser Traum die längste Geschichte des Buchs. Hier geht es um den ohnehin vom Leben gebeutelten Danny, den intensive Träume dazu bringen. einen abgelegenen Ort aufzusuchen, an dem sich eine Leiche befindet. Ein psychisch labiler Polizist hält Danny für den Mörder und setzt ihn mächtig unter Druck. Die Nachvollziehbarkeit, mit der King die Krimihandlung konstruiert hat und vorantreibt, lassen auch die mystischen Aspekte sowie das durchaus große Finale glaubhaft erscheinen.

Doch auch die restlichen Geschichten sind mehr als lesenswert. Meist sind es weniger die Schlusspointen, die überzeugen, sondern in einem stärkeren Maße fasziniert Kings Fähigkeit mit kräftigen erzählerischen Pinselstrichen glaubhafte und meist sehr sympathische Hauptfiguren zu erschaffen, deren Schicksale die Leserschaft nicht kalt lassen.

