Stephen King: Hänsel und Gretel

Stephen King ist immer wieder für eine Überraschung gut. Nachdem er mit Fairy Tale bereits sein eigenes – allerdings sehr umfangreiches – Märchen geschrieben hatte, folgt jetzt seine Version von Hänsel und Gretel. Doch abgesehen davon, dass er der Hexe den Namen Rhea vom Cöos, nach einer thematisch passenden Figur aus seiner Schwarzer-Turm-Saga benannte, bleibt er der Vorlage der Gebrüder Grimm erstaunlich treu.

Fast noch bemerkenswerter als die Tatsache, dass der King of Horror zum Märchenonkel wurde, ist die interessante Bebilderung. Diese stammt vom legendären Illustrator Maurice Sendak (Wo die wilden Kerle wohnen) und wurde 1997 als Bühnenbild für Engelbert Humperdincks Märchenoper Hänsel und Gretel geschaffen.

Zwei Illustrationen von Sendak begeisterten King so stark, dass er sie in seinen Text mit einfließen ließ. Zum einen war dies das Bild einer auf ihrem Besen fliegenden Hexe, die einen Sack voller ängstlicher Kinder transportierte und zum anderen faszinierte es King, dass Sendak aus dem Hexenhaus ein Lebewesen gemacht hatte.

Dieses Bilderbuch belegt, dass Hänsel und Gretel das gruseligste Märchen aller Zeiten ist.

