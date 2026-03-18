Bevor Star Wars am 25. Mai 1977 in die US-Kinos kam, startete bereits eine Comic-Adaption jenes Films, der heute den Zusatz “Episode IV – A New Hope“ im Titel trägt.

Marvel veröffentlichte am 12. April 1977 in einem zwanzigseitigen Heft den ersten Teil einer sechsteilige Comicadaption des Films und druckte in großen Lettern die prophetischen Worte THE GREATEST SPACE-FANTASY FILM OF ALL! aufs Cover.

Dem Autor Roy Thomas (75 Years of Marvel Comics) diente das Drehbuch von George Lucas als Vorlage. Daher ließ er den Zeichner Howard Chaykin Situationen in Szene setzen, die im Kino gar nicht zu sehen waren (obwohl sie teilweise gedreht wurden).

So gab es im Comic (aber auch im Roman zum Film) einige zusätzliche Szenen, in denen Luke Skywalker seinen Jugendfreund Biggs Darklighter trifft, der ebenfalls als Kampfpilot dabei war, als der Todesstern angegriffen wurde, dies aber nicht überlebte.

Howard Chaykin war für den bekennenden Comic-Fan George Lucas der Wunschkandidat für die Comic-Adaption von Star Wars. Der Zeichner fertigte bereits 1976 für den San Diego Comic Con ein Plakat an, das neugierig auf den Film machen sollte (und machte!).

Im Laufe der letzten Jahrzehnte erschienen immer wieder neue Comic-Adaptionen von Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung, etwas als Manga von Hisao Tamaki oder 1997 als Lucas eine überarbeitete Version des Films in die Kinos brachte, wurde ein von Al Williamson neu gezeichneter Comic veröffentlicht.

Doch auch Howard Chaykins erste Comic-Adaption von Star Wars war weiter präsent und bekam von Chris Sotomayo einen neu am Computer erstellten Anstrich. Diese Version ist in Band 4 von Paninis Star Wars: Movie Collection zu finden.

Als Bonus enthält die mit 15 Euro relativ preiswerte Hardcover-Edition eine 19-seitige Cover-Galerie, bei der leider gelegentlich auch etwas arg am Farbregler gedreht wurde. Dennoch atmen diese püppigen Titelbilder sehr viel stärker den Geist der Siebziger als Chaykins etwas zu satt eingefärbte Comicseiten.

Die in den Star-Wars-Heften 39 bis 44 veröffentlichte Comicadaption von Das Imperium schlägt zurück startete in den USA am 24. Juni 1980. Zu diesem Zeitpunkt lief Episode V bereits in den US-Kinos, während die deutschen Zuschauer noch bis zum 11. Dezember warten mussten, sich aber durch den US-Comic vorab darüber informieren konnten, was sie in den Lichtspielhäusern erwarten wird.

Als Zeichner kam mit Al Williamson der wohl beste Star-Wars-Künstler zum Einsatz. Dieser hatte zuvor bereits den Comic zu Dino de Laurentiisʼ Kinofilm Flash Gordon zu Papier gebracht. Während Howard Chaykin Episode IV in einem recht lockeren Stil in Szene setzte, sahen die von Al Williamson gezeichneten Raumschiffe haargenau so aus wie im Kino.

Auch Al Williamsons Filmadaption wurde für Neuveröffentlichungen wie die Star Wars: Movie Collection von Chris Sotomayo farblich neu überarbeitet. Dieses geschah jedoch etwas weniger grell als zuvor bei den Seiten von Chaykin und manche Details vom Williamson kommen durch die neue plastische Kolorierung sogar besser zur Geltung als bei der Erstveröffentlichung.

Als Anhang gibt es eine Covergalerie. Diese präsentiert auf vierzehn Seiten alle 6 Titelbilder von Al Williamson, sowie Cover von Bob Larkin, Tim und Greg Hildebrandt, Cam Kennedy, Matt Hollingsworth, Terry Austin und Michael Gordon. Leider viel zu klein kommen zudem noch Pin-ups von John Byrne, Marie Severin und Frank Miller zum Abdruck. Diese drei schönen Motive kamen in Band 17: Das Imperium schlägt zurück der Star Wars Comic Kollektion jeweils ganzseitig zum Abdruck.

Auch Die Rückkehr der Jedi-Ritter wurde von Al Williamson nach einem Skript von Archie Goodwin für Marvel adaptiert. Das vier Hefte zierten Titelbilder von Bill Sienkiewicz und die Miniserie startete am 5. Juli 1983, also mehr als fünf Wochen nach dem US-Kinostart (in Deutschland musste noch bis zum 9. Dezember auf Episode VI gewartet werden).

Auch diese filigran von Williamsons gezeichnete Filmadaption wurde für spätere Veröffentlichungen von Chris Sotomayo neu koloriert, was nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Da dieser Hardcoverband weniger Comicseiten als andere Ausgaben der Star Wars: Movie Collection enthält, ist das Bonusmaterial diesmal sehr viel üppiger ausgefallen.

Auf knapp vierzig Seiten gibt es die vier Titelbilder von Bill Sienkiewicz, Cover von Adam Hughes, Tim und Greg Hildebrandt, Matt Hollingsworth und Adi Granov, sowie Pin-Ups und schwarzweiße Seiten von Al Williamson zu bestaunen.

Die Comicadaption von Die dunkle Bedrohung startete am 5. Mai 1999, also zwei Wochen vor dem Kinostart. Die vier Hefte zu Episode I erschienen jedoch nicht bei Marvel, sondern bei Dark Horse. An den Zeichnungen war Al Williamson als Tuscher beteiligt. Der Band der Star Wars: Movie Collection enthält als Bonus einen Comics der Reihe Legends zu Anakin Skywalker, sowie Cover von Timothy Bradstreet, Hugh Fleming und Ravenwood.

Die aus vier Heften bestehende Comicadaption von Angriff der Klonkrieger startete bei Dark Horse am 24. April 2002, also zwei Wochen vor dem US-Kinostart von Episode II. Der Band der Star Wars: Movie Collection enthält als Bonus vier Cover von Tsuneo Sanda.

Die aus vier Heften bestehende Comicadaption von Die Rache der Sith startete bei Dark Horse am 16. März 2005, also zwei Monate vor dem US-Kinostart von Episode III. Der Band der Star Wars: Movie Collection enthält als Bonus Legends-Comics zu Königin Amidala und zu Obi-Wan Kenobi, sowie sechs Cover von Dave Dorman, Tsuneo Sanda und Tim Bradstreet.

Die aus sechs Heften bestehende Comicadaption von Das Erwachen der Macht startete bei Marvel bereits am 22. Juni 2016, also ein halbes Jahr vor dem Kinostart von Episode VII. Der Band der Star Wars: Movie Collection enthält als Bonus sieben Cover von Esac Ribic, Mike Mayhew, Mike Deodato, Mile Del Mundo, Rafael Pinto Albuquerque, Paolo Rivera und Phil Noto.

Für die Reihe Star Wars: Movie Collection sind noch Band 8 Die letzten Jedi und Band 9 Der Aufstieg Skywalkers angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob in der selben Form auch noch die Comics zu den Star Wars Stories Rogue One und Solo erscheinen.

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