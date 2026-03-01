Star Trek: Strange New Worlds – Staffel 3

Star Trek: Strange New Worlds hat sich Serie etabliert und geht in die dritte Runde. Das liegt sich auch daran, dass sich sehr stark an der klassischen Serie Raumschiff Enterprise orientiert wurde. Dies kommt nicht nur durch eine knallig-bunte Ausstattung zum Ausdruck, sondern zudem wurden auch die beliebten Charaktere Spock, Uhura, Scotty und Schwester Chapel von Ethan Peck, Celia Rose Gooding, Martin Quinn und Jess Bush sehr interessant neu interpretiert.

Anson Mount als Pike

Der Captain der Enterprise heißt zwar Christopher Pike, der von Anson Mount etwas eitel verkörpert wird und sich einige Sprüche über seine aufwändige Frisur, sowie die zugehörigen Haarpflegemittel anhören muss. Doch möglicherweise ist es nur noch eine Frage der Zeit bis er von James T. Kirk abgelöst wird, denn dieser taucht – charismatisch verkörpert von Paul Wesley – immer wieder als Gaststar auf.

In The Sehlat Who Ate Its Tail, der sechsten Episode der dritten Staffel, bekommt Kirk erstmals die Möglichkeit ein eigenes Kommando zu übernehmen. Als noch etwas an sich zweifelnder Captain der USS Farragut stehen ihm Spock, Uhura, Chapel und Scotty hilfreich zur Seite.

Paul Wesley als Kirk

Die dritte Staffel besteht aus zehn Episoden von recht unterschiedlicher Qualität. In der ersten Folge Hegemony, Part II geht mit großem tricktechnischem Aufwand der als Cliffhanger der zweiten Staffel fungierende Kampf gegen die bereits aus der klassischen Serie bekannten Gorn-Reptilien weiter.

Unter der Brutalität dieser Aliens hatte besonders Lieutenant Erica Ortegas (Melissa Navia) zu leiden, die einige Folgen später in der Episode Terrarium – ausgerechnet an der Seite eines weiblichen Gorns – auf einen unwirtlichen Mond ums Überleben kämpfen muss. Dramatische Episoden wie diese funktionieren recht gut.

Wenn es jedoch lustig werden soll, klappt dies nicht immer, wie etwa in der Episode Wedding Bell Blues. Hierin sollen Mr. Spock und Schwester Chapel in einer alternativen Realität urplötzlich heiraten, obwohl sie sich zuvor gerade getrennt hatten. Die daraus entstehenden Turbulenzen sind eher albern als amüsant. Auch der lustig gemeinte Holodeck-Krimi A Space Adventure Hour will nicht so recht zünden.

Ein absolutes Meisterwerk ist hingegen Four-and-a-Half Vulcans. In dieser Episode werden Pike, Uhura, Chapel und Lieutenant La’an Noonien-Singh (Christina Chong) in Vulkanier verwandelt und zusammen mit Spock – der ja nur zur Hälfte Mensch ist – auf eine riskante Außenmission gesendet. Diese haben sie schnell erledigt, doch die Rückverwandlung klappt nicht und das sich als allzu perfekte Vulkanier aufführende Quartett geht der restlichen Enterprise-Besatzung – und vor allen Spock! – ganz schön auf die Nerven.

Wenn auch nicht jede Episode der ganz große Hit ist, so muss auf alle Fälle attestiert werden, dass die Serie Risiken eingeht. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass es so großartig funktioniert La’an zur Tanzpartnerin von Spock zu machen, damit beide ihre zwischenmenschlichen Probleme bei einem Tango austragen können…

Die Blu-ray-Edition von Paramount enthält auf vier Scheiben alle zehn Episoden der dritten Staffel. Zu sieben Episoden gibt es Deleted und Extended Scenes oder Gag Reels. Sehr sehenswert sind auch diese Dokus: „Die Erkundung neuer Welten“ (43:09 min, wie alle Extras wahlweise mit deutschen Untertiteln), „Persönlicher Eintrag: Melissa Navia“ (23:19 min), „Virtuelle Visionäre“ (27:29 min), „VFX Flüge“ (10:29 min) und “Gag Reel“ (6:29 min)

