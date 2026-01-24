Nach den klassischen Episoden mit Kirk Spock und Pille, der Next Generation, Deep Space Nine, Voyager, Discovery, Picard und Strange New Worlds sowie Scouts auf You-Tube startet jetzt neunte Realfilm-Serie aus dem Universum von Star Trek.
Schon seit langer Zeit wurde mit dem Gedanken gespielt, von der Zeit zu erzählen, als Kirk und Spock an der Sternenakademie ausgebildet wurden.
Doch Star Trek: Starfleet Academy ist genau wie die Serie Dicovery im 32. Jahrhundert, also “ganz weit vorne“ in der Zukunft des Star-Trek-Universums angesiedelt.
Die Serie überrascht durch die Besetzung der Hauptrolle. Die 1994 mit dem Oscar für die beste Hauptrolle in Das Piano ausgezeichnete Holly Hunter spielt die 422-jährige Nahla Ake. Diese ist sowohl Kanzlerin der Sternenflottenakademie als auch Captain der USS Athena.
Es macht sehr viel Spaß dabei zuzushen, wie 1994 mit dem Oscar für die beste Hauptrolle in Das Piano ausgezeichnete Holly Hunter sich als unkonventionelle Kapitänin in ihren Sesse lümmelt und auch schon mal barfuß herumläuft. Leicht nervig hingegen sind die scheinbar direkt aus Teen Movies übernommenen privaten und dienstlichen Probleme der mehr oder weniger flotten Sternenflottenkadetten.
