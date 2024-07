2507: Die bunt zusammengewürfelte Crew von Captain Malcolm Reynolds (Nathan Fillion aus The Rookie) durchstreift an Bord des Raumschiffs Serenity das Universum des Jahres 2507. Einst kämpfte Reynolds gegen die alles beherrschende galaktische Allianz, heute will er jedoch nur noch hart am Rande der Legalität seine Geschäfte verrichten. Doch dann nimmt er ein telepathisch begabtes Mädchen an Bord und muss sich mit übermächtigen Gegnern auseinandersetzen.

Wenn Joss Whedon an eine Sache glaubt, lässt er so schnell nicht locker. Obwohl der auf seinen Ideen basierende Kinofilm Buffy der Vampirkiller“ floppte, blieb er am Ball und machte daraus eine sehr erfolgreiche TV-Serie. Jetzt geht er den umgekehrten Weg. Die von ihm produzierte TV-Serie Firefly wurde 2002 nach 14 Folgen (von denen nur 12 ausgestrahlt wurden) abgesetzt, hatte aber eine hartnäckige Fangemeinde (die so genannten Browncoates) und wurde erfolgreich auf DVD vermarktet. Daher bekam die Crew der Serenity 2005 im Kino eine zweite Chance.





Wer die TV-Serie nicht kannte, blieb im Kino allerdings etwas außen vor. Allzu zahlreich haben sich die individuellen Charaktere an Bord des Raumschiffes versammelt und auch das Kräfteverhältnis in Whedons Universum erschließt sich nur schleppend bis gar nicht. Da bleibt zunächst nur der Spaß an den sympathischen Darstellern, den pfiffigen Dialogen und den guten Spezialeffekten, sowie eine gewisse Neugier auf die abgesetzte TV-Serie.

