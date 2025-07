Sean Murphy: Zorro

Die von Sean Murphy geschriebene und gezeichnete DC-Miniserie Der weiße Ritter wurde 2017 zu einem Riesenerfolg. Seitdem baute sich der umtriebige Künstler, dessen Artwork bereits bei Scott Snyders American Vampire und Mark Millars Chrononauts beeindruckte, mit dem Murphyverse ein alternatives Batman-Universum auf.

Zwischendrin widmete sich Murphy zudem noch einer Ikone der Popkultur, die Bob Kane und Bill Finger maßgeblich inspirierte, als diese ihren dunklen Ritter kreierten. Zorro debütierte bereits 1919 und wurde seitdem von Stars wie Tyrone Power oder Antonio Banderas verkörpert und von Walt Disney zu einer TV-Serie verarbeitet.

Murphy lässt Zorro im heutigen Mexiko wiederauferstehen und gegen Drogenkartelle antreten. Das klingt nicht allzu vielversprechend, doch es ist erstaunlich, was Murphy aus dieser Grundidee herausholt. Sein Zorro ist ein junger Mann namens Diego de la Vega, der miterleben muss, wie sein Vater, der bei einem Volksfest am “Tag der Toten“ vor jubelndem Publikum als Zorro auftritt, von einem Drogenboss brutal ermordet wird.

Dies traumatisiert den kleinen Diego und er hält sich fortan für Zorro. Zusammen mit seiner zunächst skeptischen Schwester Rosa tritt Diego als junger Mann gegen die immer gieriger werdenden Narcos an.

Zur Überraschung von Rosa schlägt sich Diego mit Peitsche und Degen erstaunlich wacker gegen Handfeuerwaffen und Maschinengewehre…

Die 100-seitige Miniserie Zorro: Man of the Dead erscheint bei Splitter als übergroßer Hardcoverband, der im Anhang sehr schöne Variantcover von Comickünstlern wie Lee Bermejo, Matteo Scalera, Joe Quesada und Walt Simonson enthält. Bei Splitter sind in ähnlicher Aufmachung auch die Murphy-Comics Plot Holes und Tokyo Ghost erschienen.

Im Nachwort des Zorro-Bands bringt der Zeichner Mathieu Lauffray (Long John Silver, Valerian & Veronique: Shinguzlooz Inc.) den Reiz der Werke von Murphy sehr schön auf den Punkt: “Er gehört zu den Autoren, die nicht zufällig da sind. Man weiß, dass er sich sein Thema zu eigen machen, es nach Belieben verdrehen und ihm seinen besonderen Stempel aufdrücken wird, der ihn unter Tausenden erkennbar macht.“

