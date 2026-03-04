Der sechste Scream-Film war 2022 ein Neustart der sechsundzwanzig Jahre zuvor von Wes Craven gestarteten Horror-Reihe. Wieder dabei war die Ur-Besetzung mit Neve Campbell, Courtney Cox und David Arquette als Sidney Prescott, Gale Weathers und Dewey Riley. Doch im Zentrum standen Melissa Barrera und Wednesday Jenna Ortega als die Carpenter-Schwestern, bei denen es sich um die Töchter des ursprünglichen Scream-Killers Billy Loomis handelt.

Die Schwestern flüchteten in Scream 6 nach New York und wurden dort weiterhin von maskierten Psychopathen attackiert. Ein dritter Film sollte die Geschichte der Carpenter-Schwestern zu Ende erzählen, doch daraus wurde nichts. Melissa Barrera hatte in einem Social-Media-Post den Gaza-Streifen mit einem Konzentrationslager verglichen und dadurch den Zorn der Produzenten auf sich gezogen, die sie nicht mehr in der Rolle der Sam Carpenter sehen wollten.

Somit mussten für Scream 7 neue Wege beschritten werden und Kevin Williamson, der Schöpfer der Reihe übernahm Drehbuch und Regie. Im Zentrum steht jetzt wieder Neve Campbell als Sidney Prescott, die im sechsten Film nicht dabei war. Sidney hat in der Kleinstadt Pine Grove in Indiana ein neues Leben begonnen.

Sie hat den dortigen Polizeichef geheiratet. Ihre Tochter Tatum (Isabel May) ist gerade in dem Alter, in dem Sidney und ihre Freunde vom Woodsboro-Killer mit der Ghostface-Maske attackiert wurden. Das Spiel scheint sich in Pine Grove zu wiederholen und es kommt zu ersten Todesfällen in Tatums Bekanntenkreis. Das wiederum ruft die Reporterin Gale Weathers auf den Plan, die auf eine recht wackelige Art mit Sidney befreundet ist.

Mit fast schon alptraumwandlerischer Sicherheit zaubert Kevin Williamson einmal mehr eine ebenso blutige wie amüsante Horrorstory auf die Leinwand. Dank des Budgets von 45 Millionen Dollar ist Scream 7 keine billig hingeschluderte Fortsetzung, sondern die konsequente Weiterführung einer Filmserie, die sich zwar über die Regeln des Horrorfilms lustig macht, aber denoch immer wieder überraschende Schockmomente generiert.

