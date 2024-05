Scott Pilgrim hebt ab

Die Bedenken, dass eine Netflix-Serie weder dem schrägen Charme der Comics von Bryan Lee O’Malley noch der sensationellen Verfilmung von Edgar Wright gerecht werden, waren schon nach wenigen Minuten verflogen. Die Optik von Scott Pilgrim hebt beeindruckte als großartiges Anime-Update von O’Malleys eher schlichten Comic-Zeichnungen.

Die erste Episode der von Wright produzieren und von O’Malley zusammen mit BenDavid Grabinski geschriebenen Serie ist erstaunlich werkgetreu. Dies bezieht sich sowohl auf den Comic, aber auch de Film, dessen prominenten Darsteller wie Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Brandon Routh oder Jason Schwartzman auch als Sprecher der Serie fungierten. Es ist auch in dieser Version sehr ergreifend, wenn der 23-jährige etwas ziellos durchs Leben schlurfende Möchtegern-Rockstar Scott Pilgrim plötzlich die Liebe seines Lebens trifft.

Ramona Flowers arbeitet in der Serie nicht als Amazon-Kurierin, sondern sie beliefert Scott Pilgrim im Dienste der Online-Videothek Netflix – man befindet sich ungefähr im Jahre 2004 – mit der Leih-DVD eines Films mit Lucas Lee. An seiner Haustür (bzw. an jener seines Mitbewohners Wallace Wells) trifft Scott zum zweiten Mal auf Ramona. Er traut sich nicht den Erhalt der DVD zu quittieren, aus Angst davor, dass er danach das regelmäßig die Haarfarbe wechselnde Wunderwesen nie wiedersehen wird.

Doch Scotts unbeholfene Anmache trägt Früchte.

