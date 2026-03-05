Scott McCloud: Der Comic-Club

1993 wurde Scott McClouds Comics richtig lesen zum Bestseller. Obwohl es ein Sachbuch ist, wurde es als der „intelligenteste Comic seit langem“ gefeiert. McCloud trat darin als Comicfigur auf und erklärte die spezielle Sprache des Mediums.

In den letzten Jahren feierte Raina Telgemeier große Erfolge mit Comics wie Smile, in dem sie ihre unangenehmen Zahnspangen-Erfahrungen aufarbeitete. Sie ist mit McCloud befreundet und schlug ihm vor, gemeinsam an einem ähnlichen Buch wie Comics richtig lesen zu arbeiten. Dieses sollte jedoch jüngere Comicfans ansprechen.

McCloud war von der Idee sehr angetan und machte sich zusammen mit Telgemeier ans Werk. Genau wie zuvor McCloud in seinem Buch, erklärt in Der Comic-Club eine Schulbibliothekarin, dass die wesentlichsten Bestandteile von grafischen Erzählungen gar nicht zu sehen sind. Da “unser Gehirn es liebt, Verbindungen zu suchen“ werden beim Lesen von Comics, die Dinge, die zwischen den Bildern (bzw. Panels) geschehen sein könnten, zu Geschichten zusammengefügt. Doch Der Comic-Club ist sehr viel mehr als ein originell gestaltetes Lehrbuch.

In einem lockeren Stil zwischen Manga und Simpsons wird sehr lebendig erzählt, wie die comicbegeisterten Schüler Makayla, Howard, Lyndia einen Club gründen. Zusammen mit der Bibliothekarin Frau Fatima verwandeln sie gefaltete DIN-A4-Blätter in achtseitige Comichefte, die sie an Mitschüler und auf einer Convention verkaufen. Trotz Schwierigkeiten mit den Zeichenutensilien oder skeptischen Eltern gelingen dem Quartett sehr eigene Comicgeschichten.

Scott McCloud brachte bereits durch die 1990 von ihm ins Leben gerufene 24-Stunden-Comic-Bewegung, weltweit unzählige junge Leute dazu, innerhalb eines Tages einen 24-seitigen Comic zu zeichnen. Auch das Buch Der Comic-Club dürfte dazu beitragen, dass immer mehr Comics entstehen werden.

