Der 1961 entstandene Thriller The Shadow of the Cat erzählt von der Katze Tabitha, die sich an einer Horde Erbschleicher rächt, die ihr Frauchen umgebracht haben. Der spannende Film galt bisher nicht als eine Produktion der legendären Hammer Studios, die kurz zuvor durch ihre Frankenstein– und Dracula-Filme mit Christopher Lee bekannt geworden sind.

Schatten einer Katze wurde zwar in den Hammer-Studios in Bray gedreht, doch der Firmenname fehlt im mit der Erdkugel von Universal beginnenden Vorspann. Mit Barbara Shelley (Blut für Dracula, Die brennenden Augen von Schloss Bartimoore) und Andre Morell (Der Hund von Baskerville, Das Ungeheuer von Loch Ness) waren zwei Darsteller in Hauptrollen zusehen, die häufig für Hammer gearbeitet haben.

Regisseur John Gilling drehte anschließend die Hammer-Klassiker Das schwarze Reptil und Nächte des Grauens. Den letzten Zweifler dürfte überzeugen, dass Schatten einer Katze in britischen Kinos und in den USA im Double-Feature mit Hammers sehr viel aufwändiger produzierten Werwolf- Film Der Fluch von Siniestro gezeigt wurde.

