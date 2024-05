Thomas Harris schrieb vor seinem erfolgreich verfilmten Buch Das Schweigen der Lämmer bereits den Roman Roter Drache, in dem der promovierte Kannibale Hannibal Lecter bereits einen ersten allerdings noch recht kleinen Auftritt hatte und ebenfalls Helfer bei der Jagd nach einer noch schlimmeren Bestie als er selbst war.

Dies Buch wurde 1986 (vier Jahre vor Das Schweigen der Lämmer) vom Miami Vice-Produzenten Michael Mann unter dem Titel Manhunter ohne großen Erfolg verfilmt. Nachdem Anthony Hopkins in Hannibal ein zweites Mal in der Lecter-Rolle brillierte, lag die Idee einer Neuverfilmung von Roter Drache natürlich auf der Hand. Also machte sich Ted Tally, der schon Das Schweigen der Lämmer für die Leinwand bearbeitete, daran Harris den ersten und besseren Lecter Roman zu adaptieren.

Für diese Neuverfilmung wurde Hopkins Part als Hannibal Lectar gegenüber der Romanvorlage deutlich ausgebaut. Zusätzlich wurden ihm haufenweise Stars zur Seite gestellt: Edward Norton ist als der ermittelnde FBI-Agent in einer ähnlichen Rolle wie sie zuvor Jodie Foster zu sehen.

Ralph Fiennes spielt den zu jagenden Serial-Killer, Harvey Keitel den FBI-Chef, Emily Watson eine blinde Frau, in die sich der Killer verliebt, Mary-Louise Parker die Frau des FBI-Agenten und Philip Seymore Hoffman einen schmierigen Reporter. Um alle diese Darsteller für einen Film zu gewinnen, müssen sie natürlich auch Szenen bekommen, die dann eventuell für Oscar-Nominierungen taugen. Somit ist der Regisseur Brett Ratner eher darum bemüht es seinem großen Ensemble recht zu machen als daran eine spannende Geschichte zu erzählen.

Außerdem sind manche Änderungen am Roman nicht sonderlich sinnvoll. Harris erzählte in seinem Roman von der Jagd nach einem Psychopaten, der in einem Entwicklungswerk für Super-8-Filme arbeitet und sich dort Familienfilme seiner potentiellen Opfer-Familien ansieht und dadurch quasi schon vorab in deren Privatsphäre eindringt. Eine beängstigende Vorstellung, die zeitgleich auch das Hauptthema des Robin Williams-Films One Hour Photo war. Wenn Ralph Fiennes im Update von Roter Drache in einem Bearbeitungslabor für Videokassetten arbeitet, ist dies nicht so recht glaubhaft.

Zum Ende hin ist der Film dann allerdings wieder zu werkgetreu und zeigt, dass nicht alles was in einem Roman für Spannung sorgt auch auf der Leinwand funktioniert. Insgesamt ein eher uneinheitlicher etwas enttäuschender Film, der trotz gelungener Momente und beeindruckenden Bildern schlüssig beweist, dass Michael Manns Manhunter gar nicht so schlecht ist.

„Roter Drache“ von 2002 als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Roter Drache“ von 2002 als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manhunter – Roter Drache“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Manhunter – Roter Drache“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Schweigen der Lämmer“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Das Schweigen der Lämmer“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal Rising“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Hannibal Rising“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken

Die ersten drei Hannibal-Lecter-Romane als Sammelband bei AMAZON bestellen, hier anklicken