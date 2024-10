In ihrem 2007 erschienenen Comic Robot Dreams erzählte Sara Varon von einem Hund namens Dog, der alleine in seinem Apartment lebt. Per Post lässt er sich einen Roboterbausatz liefern, um Gesellschaft zu haben. Das klappt zunächst auch sehr gut, doch nach einem Tag am Strand muss er seinen Roboter verrostet und bewegungsunfähig zurücklassen…

Der spanische Regisseur Pablo Berger (Blancanieves) hatte in den Achtzigern eine Weile in New York gelebt und die dortige Zeit in bester Erinnerung. Daher beschloss er den örtlich nicht näher festgelegten Comic an seinen Lieblingsort und in seine Lieblingsepoche zu verlegen. Da er zudem noch ein großer Stummfilmfan ist, kommt Bergers Adaption von Robot Dreams genau wie die Comicvorlage ganz ohne Worte aus.

Berger hatte zuvor noch nie im Animationsbereich gearbeitet und behauptet von sich, dass er kein Talent zum Zeichnen hat. Dennoch gelang ihm eine sorgfältige Rekonstruktion eines als Sehnsuchtsort gezeigten New Yorks, in dem (vielleicht einige Male zu häufig) gezeigt wird, dass die Twin Towers noch vorhanden sind.

Bevölkert wird die Stadt allerdings ausschließlich von Tieren aller Art, sowie einigen wenigen Roboters. Gelegentlich geben sich sowohl Dog als auch Robot Träumen hin, in dem diese fast ideale Welt noch schöner ist. Das mit passender nostalgischer Musik – immer wieder erklingt September von Earth, Wind & Fire – garnierte Resultat ist eine liebevoll erzählte, tragikomische Geschichte über Freundschaft und Verlust, die für den Trickfilm-Oscar nominiert wurde.

Die Blu-ray von Plaion enthält sehr viele interessante Dokus mit Regisseur Pablo Berger: In der Berliner Videothek Filmgalerie stelle er seine Lieblingsfilme vor (6:22 min), Interview (14:38 min), Soundtrack (5:10 min), New York in den Achtzigern (3:56 min), Sounddesign (6:36 min), Songs (2:12 min), Vom Realfilm zur Animation (5:40 min), Die Themen des Films (5:17 min), Ein Film ohne Worte (3:28 min), Die Zeuchnungen (6:49 min), Die Animation (7:13 min)

