Roberto Grossi: Die große Verdrängung

Wer eine linear erzählte Geschichte erwartet, dürfte von diesem Comic (zunächst) etwas enttäuscht sein. Für den auch als Architekt tätigen Roberto Grossi ist der Klimawandel in seiner Heimatstadt Rom mehr als spürbar:

“Im Sommer (und mittlerweile auch im Frühling) nimmt die Zahl der Tage, an denen die Temperatur deutlich über 35 °C steigt, stetig zu, sodass es immer unvorstellbarer wird, ohne Klimaanlage auszukommen. Ich halte noch durch, aber das wird nicht mehr lange möglich sein.“

Auf 200 Seiten verknüpft Grossi in seinem Comic Die große Verdrängung autobiografische Momente, wie die Beobachtung, dass der größte Gletscher des Mont Blanc, der ihn als kleiner Junge faszinierte, heute so nicht mehr existiert, mit einer Bestandsaufnahme des ökologischen und politischen Zustands unseres Heimatplaneten.

Durch raffiniert komponierte Bilderbögen vermittelt er erschütternde Fakten, wie “einige für den Planeten grundlegenden Systeme stehen kurz vor dem Kipppunkt, Dominoeffekte drohen“ oder“ Pakistan ist für weniger als 1 % der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, rangiert aber auf Platz 8 der von Extremwetterereignissen bedrohten Länder“.

Dabei arbeitete er auch Kunstwerke, wie Damien Hirsts Hai-Sulptur The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living oder Filme wie John Carpenters Film Sie leben oder Planet der Affen mit in seinen erschreckenden Bilderreigen ein. Klar und deutlich vermittelt er die Erkenntnis, dass sich der lebensgefährliche Klimawandel nicht alleine durch das Trennen von Mülltrennen lässt.

Da “das Vermögen der 81 reichsten Männer dem Einkommen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung“ entspricht, braucht es eine Revolution. Grossi kommt zur Erkenntnis, dass es “im Laufe der Geschichte noch nie eine Veränderung gegeben hat, ohne dass es einen Druck von unten“ gab und wir daher „eine globale Bewegung“ brauchen.

