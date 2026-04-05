Riff Reb’s: Der Seewolf

Wie keinem anderen Autor (vielleicht abgesehen von B. Traven), gelang es Jack London Abenteuer-Geschichten zu erzählen, die trotz, oder gerade wegen ihrer gesellschaftskritischen Ansätze, besonders spannend geraten sind. Vielleicht das beste Beispiel hierfür ist Londons vielfach verfilmtes Buch Der Seewolf.

London erzählt hierin vom jungen aus wohlhabenden Verhältnissen stammenden Kritiker Humphrey Van Weyden, dessen Fährschiff in der Bucht von San Francisco Schiffsbruch erleidet. Van Weyden hat Glück, der Robbenschoner “Ghost“ fischt ihn aus dem Wasser. Van Weyden hat Pech, denn der Kapitän des Schiffes ist Wolf Larsen. Dieser führt ein hartes Regiment an Bord und denkt gar nicht daran Van Weyden an Land zu bringen. Der Steuermann der “Ghost“ ist gerade zu Tode gekommen und daher befördert Larsen jedes Mannschaftsmitglied und zwingt Van Weyden dazu, als Schiffsjunge zu arbeiten.

Van Weyden ist schockiert von den brutalen Methoden mit denen Larsen sein Schiff führt, sieht sich jedoch außerstande etwas dagegen zu unternehmen. Recht bald entdeckt er, dass der klobige Kapitän ein äußerst belesener Mann ist, der die “Ghost“ als eine Art wissenschaftliches Experiment betreibt, hauptsächlich um allen an Bord seine Überlegenheit zu demonstrieren. Widerwillig muss der Schöngeist Van Weyden erkennen, dass er durch Larsens Methoden zu einem selbstständigeren und durchsetzungsfähigeren Menschen geworden ist. Die Situation eskaliert, als eine junge Schiffsbrüchige an Bord genommen wird…

Auch die Comicadaption von Riff Reb’s (Myrtil Mistelzweig) ist gelungen. Seine stark schraffierten und sehr detaillierten Zeichnungen erinnern auf den ersten Blick an alte Drucke. Dem widersprechen die oftmals recht stark karikierten Gesichtsausdrücke der Figuren und die von Kapitel zu Kapitel wechselnde knallige monochrome Farbgebung.

Der Text ist eine ausgewogene Mischung aus Dialogen und Jack-London-Prosa. Das Ende der Geschichte hat Riff Reb’s noch etwas dramatisiert, was nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Doch ansonsten ist der Comic genau wie Londons Roman eine Abenteuergeschichte, die uns über unsere Menschlichkeit und die Gesellschaft, in der wir leben, nachdenken lässt.

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