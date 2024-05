Rick Veitch: Die Saga von Swamp Thing

Panini brachte in drei schönen leicht überformatigen Bänden alle von Alan Moore geschriebenen Comics mit Swamp Thing heraus. Jetzt folgt in derselben Aufmachung eine zweibändige Edition mit den im direkten Anschluss entstandenen Heften, die im Alleingang von Rick Veitch getextet und gezeichnet wurden.

Der auch im Underground tätige Künstler zeichnete zuvor bereits einiger der letzten von Moore

getexteten Ausgaben und erzählt die Sumpf-Saga, ebenso esoterischen wie verrätselt weiter, inklusive dem Parlament der Bäume und der seltsamen Fähigkeit der Titelfigur, an jedem Ort aus der Erde heraus wachsen zu können. Auch unter Veitch blieb Swamp Thing eine der innovativsten Mainstream-Serien der Achtziger.

Eine wichtige Figur in diesen Heften ist der unberechenbare Westentaschenmagier John Constantine, dessen ersten von Moore geschriebenen Auftritt Veich bereits einige Jahre zuvor in Swamp Thing # 37 in Szene gesetzt hatte. Noch bevor Constantine mit Hellblazer eine eigene Serie bekam, spielte der Mann aus Liverpool eine große Rolle. Swamp Thing schlüpft sogar in den Körper des Briten, um ein Kind zu zeugen, doch er hat die Rechnung ohne seine geliebte Abby gemacht…

Während die von Moore geschriebenen Heften, die in einer großartigen neue Computer-Kolorierung von Steve Oliff (Akira) präsentiert werden, erscheint Rick Veitchs Swamp Thing in der ursprünglichen Farbgebung. Diese stammt immer von der in Darmstadt geborenen Tatjana Wood, der Gattin von Wally Wood.

Rick Veitchs von DC abgelehntes Cover für Swamp Thing # 88

Es besteht noch eine leise Hoffnung, dass der im Dezember erscheinende zweite Band auch Veitchs letzte, seinerzeit von DC abgelehnte Ausgabe Swamp Thing # 88 enthalten wird. In diesem von Michael Zulli bereits fertig gezeichneten Heft ließ Veitch Jesus Christus als Comicfigur auftreten und Swamp Thing zum Kreuz werden. Zurzeit sammelt der außerhalb des Mainstreams immer noch sehr aktive Veitch emails. um DC dazu zu bewegen, doch noch sein Evangelium zu veröffentlichen.

