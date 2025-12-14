Riad Sattouf: Esthers Tagebücher 9: Mein Leben als Achtzehnjährige

Während Riad Sattouf in seiner sechsbändigen Serie Der Araber von morgen aus seinem Leben erzählte, startete er parallel eine weitere ambitionierte Comicreihe. In Esthers Tagebuch brachte er die Erlebnisse und Beobachtungen eines damals neunjährigen Mädchens aus seinem Bekanntenkreis zu Papier.

Diese Seiten veröffentlichte er zunächst im Wochentakt im Magazins L’Obs und anschließend als Alben, die jeweils ein Jahr aus Esthers Tagebüchern enthielten. Als Esther 18 Jahre alt war und ihr Abitur gemacht hatte, beendete Sattouf dieses sehr fruchtbare Experiment. Doch zuvor lässt er es in seinem neunten Esther-Album noch einmal richtig krachen.

Wir sind dabei als sich Esther von ihrer besten Freundin Cassande entfremdet und ihre geliebte Katze Engelchen starb. Wir teilen gehen zusammen mit Esther auf ihre erste Demo und zu ihrem ersten Date. Außerdem teilen wir Esthers Gedanken, als sie beim Vortrag einer Holocaust-Überlebenden dabei war und nachdem die 22-jährige Mahsa Amini im Iran ermordet wurde.

Dieses Buch enthält aber auch kleine Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Comics. Im Onepager Geburt eines Meisterwerks, lol erinnert sich Esther daran, als sie zusammen mit ihren Eltern Riad Sattouf besuchte und diesen mit der Schilderung ihrer Erlebnisse zum Lachen brachte. Als Sattouf vorschlug daraus einen Comic zu machen, war Esther sofort begeistert.

Esther erzählt außerdem, dass manche Dinge im Comic “überhaupt nicht stimmen“, sie würde aber “niemals verraten, welche das sind.“ Bemerkenswert findet sie, dass Sattouf manche Leute, von denen sie ihm erzählt hat “GENAU so zeichnet, wie sie wirklich sind. Ohne sie jemals gesehen zu haben.“

Die junge Frau verabschiedete sich und ihre Comicserie mit den Worten: “Passt auf Euch auf, ich herze euch und vielleicht bis später mal, wo auch immer, jenseits des Regenbogens.“ Sie wird mir sehr fehlen!

