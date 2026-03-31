Dan Foreman (Dennis Quaid) ist 52 Jahre, glücklicher Vater zweier Töchter, Marketingleiter eines bekannten Sportmagazins und eigentlich recht zufrieden. Doch urplötzlich wird er nicht nur damit konfrontiert zum dritten Mal Vater zu werden, sondern ihm wird auch noch der 26-jährige Jungspund Carter Duryea (Topher Grace) als Vorgesetzter vor die Nase gesetzt. Dan platzt endgültig der Kragen, als Carter auch noch mit seiner Tochter Alex (Scarlett Johansson) anbandelt.

Der American Pie-Regisseur Paul Weitz hat bereits mit About A Boy bewiesen, dass er nicht nur ein Experte für derben Klamauk ist, sondern auch leisere Töne drauf hat und überraschende Leistungen aus eigentlich schon abgehefteten Darstellern rausholen kann.

Weitz gelang 2005 mit Reine Chefsache nicht nur eine sympathische Komödie über den Generationskonflikt (und in einem etwas geringeren Maße eine anrührende Love Story), sondern er beschreibt auch in teilweise sehr subtilen Szenen den alltäglichen Stress am Arbeitsplatz und das Gefühl der Angestellten, die durch den plötzlichen Verkauf ihrer Firma jeden Tag ihren Job verlieren können.

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