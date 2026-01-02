Prinz Eisenherz: Ergänzungsband

Innerhalb der vorbildlich editierten (und in Neuauflagen immer wieder nachgebesserten) Werkausgabe von Hal Fosters Prinz Eisenherz erschien bereits das sehr interessant zusammengestellte Sachbuch Prinz Eisenherz – Ein Handbuch für Kenner und Liebhaber. Zum Abschluss der Reihe, die zum Glück mit dem Abdruck der von John Cullen Murphy sehr viel schlechter gezeichneten Geschichten des ritterlichen Prinzen fortgeführt wird, erscheint bei Bocola ein weiteres prachtvolles Sekundärbuch über Hal Foster und Prinz Eisenherz

Den Auftakt bilden reich und passend bebilderte Texte zur “Menschlichkeit des Prinzen“ oder über “Humanität, Ethik und Moral in Fosters Werk“ (aber auch zu “Essen und Trinken in Hal Foster Prince Valiant Saga“). Hier wird dem (der Comicserie zumeist sicher ohnehin schon sehr stark zugeneigten) Leser noch einmal wortreich erklärt, was das Besondere an diesem epischen Zeitungscomic ist. Einmal mehr wird hier klar, dass Hal Foster sehr viel mehr als der Schöpfer von spannenden Abenteuergeschichten vor mittelalterlichen Kulissen ist.

Noch etwas interessanter sind die abgedruckten Privatfotos, die der schwedische Eisenherz-Fan Sven Lagerström 1963 bei einem Besuch in Hal Fosters roten Holzhaus in Redding Ridge, Connecticut anfertigte, das erstmal vollständig übersetzte Cartoonist Profiles Interview, das Bill Crouch jr.1974 mit Foster führte, sowie “Eisenherz als Wegbegleiter“, die persönlichen Erinnerungen des Eisenherz-Übersetzers Wolfgang J. Fuchs. Dieser schildert sehr lebendig Begegnungen mit John Cullen Murphy oder dem österreichischen Verleger Heinz Pollischansky, der in den Siebzigernzumeist grässlich kolorierte Prinz Eisenherz Ausgaben herausbrachte

Auch daher hält sich hierzulande immer noch sehr hartnäckig das Gerücht, Prinz Eisenherz würde am besten in Schwarzweiß (oder bestenfalls noch zusätzlich mit der im Comicmagazin Primo verwendeten Schmuckfarbe blau) wirken. Der Abschluss des Ergänzungsbandes widmet sich dem Thema Farbgebung. Anhand von zahlreichen Bildbeispielen wird gezeigt wie viel Mühe sich Boccola bei der Computer-Restaurierung und –Kolorierung gegeben hat, damit Hal Fosters prachtvolle Comicseiten auch heute noch genauso beeindrucken wie am Tag ihrer Erstveröffentlichung.

Außerdem sei an dieser Stelle noch der ebenfalls bei Bocola erschienene prachtvolle Hal Foster Sonderband empfohlen.

