Prinz Eisenherz – Ein Handbuch für Kenner und Liebhaber

Parallel zum 12. Band seiner mustergültig aufgemachten Prinz Eisenherz – Hal Foster Gesamtausgabe mit den Jahrgänge 1959 und 1960 legt Bocola ein “Handbuch für Kenner und Liebhaber“ zum Comicklassiker vor. Dieses enttäuscht zunächst ein wenig dadurch, dass nur 16 Farbseiten (mit hervorragend reproduzierten Sonntagsseiten von Hal Foster, John Cullen Murphy und Gary Gianni) enthalten sind, doch inhaltlich kann das zwar schwarzweiß aber reich bebilderte Buch voll überzeugen.

Das Vorwort stammt von Brian Walker dem Sohn vom Beetle Bailey-Schöpfer Mort Walker, der sich daher recht gut auskennt im Umfeld des Zeitungscomics. Der Hauptteil des Buches besteht aus einem Handlungsindex von Prinz Eisenherz, in dem die einzelnen Abenteuer des Ritters kurz nacherzählt werden, wodurch eine Zuordnung der jeweiligen Geschichten nach Jahres- oder Seitenzahlen möglich ist. Interessanter sind jedoch die (teilweise bereits in der “Sprechblase“ veröffentlichten) Interviews. Arn Saba sprach 1979 mit Hal Foster nachdem dieser die Arbeit an Prinz Eisenherz niedergelegt hatte und dies sehr bedauerte.

Foster war merklich unzufrieden mit seinem Nachfolger John Cullen Murphy, der nach einem gutem Start (Bocola verlegt jetzt auch Cullen Murphys Eisenherz-Frühwerk) zeichnerisch abbaute, wahrscheinlich weil er zuviel Nebenjobs annahm. Interessant ist auch Brian Walkers Gespräch mit Cullen Murphy, der als Kind für die amerikanische Zeichnerlegende Norman Rockwell Modell stand und danach von diesem gefördert wurde.

Beim Interview mit dem aktuellen Zeichner Gary Gianni erschreckt etwas wie wenig sich dieser – auch durch die geringere Bedeutung die Comics heute für die Zeitungen haben – in der Tradition von Hal Foster sieht. Durch das kleinere Format in denen die Comics heute zum Abdruck kommen, ist “historische Genauigkeit“ für Gianni eher unwesentlich.

Außerdem sei an dieser Stelle noch dier ebenfalls bei Bocola erschienenen Sachbücher Prinz Eisenherz Ergänzungsband und Hal Foster Sonderband empfohlen.

