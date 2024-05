Planet der Affen: New Kingdom

Der Film mit dem sperrigen Originaltitel Kingdom of the Planet of the Apes knüpft an bei Planet der Affen: Survival von 2017, dem neunten Film des Franchise. Handlungsmäßig sind jedoch keine sieben, sondern 300 Jahre vergangen. Anfangs ist noch einmal zu sehen, wie der Affenführer Caesar zu Grabe getragen wird. Die Geschichten spielt zu Zeiten, in denen sich die Affenvölker bekämpfen und schon lange keine Menschen mehr gesichtet wurden.

Hauptfigur ist der Schimpanse Noa, dessen Stamm in Einklang mit dem Volk der Adler lebt. Doch plötzlich werden Noas Freunde und Familie von den Gorillahorden des machthungerigen Affenkönigs Proximus Caesar überfallen und verschleppt. Noa kann entkommen und versucht seine Leute zusammen mit dem Menschenmädchen Mae und dem Orang-Utan Raka zu befreien.

Der Film verwendet sehr viel Zeit darauf zu zeigen, wie das ungleiche Trio durch den Wald wandert. Es gibt zwar ein paar nette Anspielungen auf den Klassiker von 1968 und die Tricktechnik kann erwartungsgemäß beeindrucken, doch die Geschichte zieht sich. Das dann doch noch halbwegs große Finale entschädigt ein wenig für den lahmen Auftakt.

Es ist sicher kein Spoiler, wenn ich erwähne, dass am Ende des Films allerlei Hinter- und Vordertüren für weitere Fortsetzungen sperrangelweit offengelassen bleiben.

