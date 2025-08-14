Pflaumensturz und Sahneschnitten – 65 Jahre Ralf König

Rechtzeitig zum 8. August 2025, an dem Ralf König seinen 65. Geburtstag feierte, präsentiert die Egmont Comic Collection ein regenbogenbuntes Buch, das es in sich hat. Auf 100 Seiten sind Comics enthalten, die bisher noch nicht in Buchform erschienen sind. Dabei handelt es sich zum Teil um kurze pointierte Stories, darunter zwei Geschichten, in denen sich König pointiert mit religiösem Wahn beschäftigt.

Interessant sind aber auch die Comics mit Spargel, die König zunächst für das schwule Berliner Pornomagazin BONER zeichnete und dann im Auftrag der Aids Hilfe für das französische Gay-Magazin GARCON. König genoss die Arbeit an der Serie über einen Mann und seinen Riesenpenis: “Ich fühlte mich undergroundig schmuddelig und genoss es, für ein klares Zielpublikum deftige Kost zu kochen.“ Mittlerweile sind Spargel und sein Hund Sagat immer noch Teil des Freundeskreises von Konrad und Paul.

Auch von dieser Serie, die König immer wieder mit großer Fabulierfreude online als Daily Soap fortführt, enthält das Geburtstagsbuch einige köstliche Kostproben. Besonders schön ist die Weihnachtsgeschichte, die König zum Jahresende 2024 online stellte. Hier verbringen die – genau wie Ralf König – nicht mehr ganz jungen Titelhelden den Heiligabend zusammen mit Konrads Mutter und Pauls Vater, was gnadenlos in die Hose geht.

Neben den Comics enthält das Buch auch noch ein ausführliches und reich bebildertes Interview, in dem der Comicexperte und ARD-Journalist Alex Jakubowski (Die Kunst des Comic-Sammelns, I still get chills: Don Rosa) Königs Leben Revue passieren lässt. Dabei geht es u. a. um dessen erste Comics mit nackten Frauen, Jesus und Witze über Schwule, die König heute “befremdlich“ findet.

Im Interview erzählt er über sein Coming Out und das Eintauchen in die schwule Szene, in der sich König “zu Hause und vertraut“ fühlt. Von “genderfluit und non-binary“ hat er keine Ahnung. Auch wenn er sich in Harter Psücharter in neugieriger Naivität mit LGBTQIA+ auseinandersetzt, zeichnet Ralf König “lieber Comics über schwule Männer, in denen manchmal eine Lesbe durchs Bild läuft“ und dies hoffentlich noch sehr lange!

„Ralf König: Pflaumensturz und Sahneschnitten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ralf König: Harter Psücharter“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ralf König: ABBA HALLO!“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ralf König: Vervirte Zeiten“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Konrad und Paul: Raumstation Sehnsucht“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Barry Hoden“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der junge König: Die frühen Comix Band 1: 1980 – 1984“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der junge König: Die frühen Comix Band 2: Die Vollendung der Knollennase, 1985 – 1987“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der dicke König“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Ralf König: Herbst in der Hose“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken

„Der bewegte Mann / Pretty Baby – Special Edition“ bei AMAZON bestellen, hier anklicken