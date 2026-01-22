Pauli: Das Geheimnis von Schloss Grauenfels

Im Zentrum des elften Bands der Reihe Perlen der Comicgeschichte des Bildschriften Verlags stand bereits der kleine Maulwurf Pauli aus der Comic-Werkstatt von Rolf Kauka. Hier wurde mit der 1958 im Fix und Foxi-Heft 124 gestarteten Fortsetzungsserie Die Pauli Familie ein von Werner Hierl gezeichnetes wildes Frühwerk veröffentlicht.

Den “definitiven Pauli“ schuf jedoch der aus Zagreb stammende Branko Karabajic. Ewald Comics veröffentlicht eine seiner schönsten Maulwurfs-Geschichten. Das Geheimnis von Schloss Grauenfels erschien erstmals 1972 verteilt auf zwölf Fix und Foxi-Hefte. Erzählt wird von Pauli, der zusammen mit seinem Freund Mausi seinen wohlhabenden, aber sehr geizigen Onkel Hubert besucht, der in einem heruntergekommenen Schloss lebt.

Als das Duo nach einer beschwerlichen und beinahe tödlich verlaufenden Anreise endlich dort ankommt, beginnt – wie Herausgeber Hilmar Kalaba sehr treffend in seinem Vorwort schreibt – ein “Gruselkrimi“, der ziemlich brutal ist. Es gibt “Mordversuche mit offenem Dolch, Gift und Dynamit“. Doch dank der unschlagbar niedlichen Zeichnungen von Karabajic und seiner treffsicher platzierten Gags ist der Comic mindestens ebenso komisch wie gruselig.

Für die Qualität der Geschichte spricht auch, dass Das Geheimnis von Schloss Grauenfels jetzt bereits zum vierten Mal veröffentlicht wird. Bereits 1973 kam der Comic in der Reihe Fix und Foxi Album zum Abdruck, wurde jedoch um sechs Seiten gekürzt. 1992 erschien unter dem Titel Pauli – Das geheimnisvolle Schloss eine Bilderbuch-Version ohne Sprechblasen und mit sehr viel Prosatext. Hierfür passte Florian Julino die Zeichnungen von Branko Karabajic dem Seitenlayout an und ergänzte sie bei Bedarf.

Die jetzt erschienene Neuausgabe ist die definitive Version mit allen 53 Comicseiten. Hilmar Kalaba, der zuvor als gute Seele bei Ewaldschen Kauka-Veröffentlichungen wie Geschichten von Tom und Klein-Biberherz, Mischa – Piraten im All oder Lupo und der Jazz fungierte, hat wieder mit großem Einsatz die Druckvorlagen auf Vordermann gebracht und farblich angeglichen.

Dieser schöne Druck liegt der mittlerweile vergriffenen Vorzugsausgabe bei.

Es bleibt zu hoffen, dass noch viele Comic-Highlights aus dem reichhaltigen Fundus des Hauses Kauka in dieser optimalen Form erscheinen werden!

