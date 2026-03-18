Diese italienische Produktion von 1967 ist mehr als seltsam. In der Hauptrolle des Dr. Neil Connery ist Neil Connery zu sehen. Dieser arbeitete zuvor in Edinburgh als Stuckateur und wurde für den Film verpflichtet, weil er seinem acht Jahre älteren Bruder Sean Connery sehr ähnlich sah.

Er spielte den erfolgreicher plastischen Chirurgen Dr. Neil Connery, der auch hypnotisieren und von den Lippen ablesen kann. Da dessen Bruder James nicht zur Verfügung steht, wird Neil von der britischen Regierung beauftragt, die Verbrecherorganisation Thanatos zu bekämpfen, die mit einer elektromagnetischen Superwaffe die Weltherrschaft erlangen will.

Operation „Kleiner Bruder“ trägt im italienisches Original den Titel O.K. Connery und beschränkt sich nicht darauf eine ähnliche Geschichte wie ein James-Bond-Film zu erzählen. Mit Bernard Lee, Lois Maxwell, Adolfo Celi und Daniela Bianchi wurden zudem noch die Darsteller von M, Miss Moneypenny, dem Feuerball-Schurken Emilio Largo und dem Bond-Girl aus Liebesgrüße aus Moskau verpflichtet.

Hinzu kommt noch Anthony Dawson, der zuvor in bereits drei Bond-Filmen zwielichtige Charaktere gespielt hatte. Die immer wieder an die Soundtracks von John Barry erinnernde musikalische Begleitung stammt von Ennio Morricone und Bruno Nicolai, während sich Maria Cristina Brancucci bei der Interpretation des Titelsongs Man for Me sehr stark an Shirley Bassey orientiert.

Das Resultat sieht dank Musik, Besetzung und Drehorten wie Marokko und Monaco optisch tatsächlich wie eine weitere Bond-Produktion aus. Doch dank der sinnlosen Handlung kommt statt Hochspannung immer wieder Verwunderung auf. Das hat durchaus seinen Reiz, und es ist sehr schön „Miss Moneypenny“ Lois Maxwell endlich einmal im bewaffneten Außeneinsatz zu sehen.

Insgesamt macht Operation „Kleiner Bruder“ mehr Spaß als die im selben Jahr entstandene “offizielle“ Parodie Casino Royale. Sean Connery, der zeitgleich bei Man lebt nur zweimal vor der Kamera stand, war von der ganzen Sache nicht begeistert. Vielleicht auch deshalb machte er danach seine erste Bond-Pause und überließ 1969 George Lazenby die Hauptrolle in Im Geheimdienst Ihrer Majestät.

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