1994 drehte Ole Bornedal mit Nattevagten einen der erfolgreichsten dänischen Kinofilme. Vordergründig wird hier eine Horrorgeschichte über einem jungen Mann erzählt, der zur Finanzierung seines Studiums mutterseelenallein Nachtschichten in der Kopenhagener Gerichtsmedizin schiebt und dabei Schreckliches erlebt.

Doch Nightwatch – Nachtwache, so der deutsche Titel, ist zugleich und in erster Linie die oft recht komische, manchmal dabei aber auch ganz schön drastische Geschichte über zwei junge Männer, die kurz bevor sie in den Hafen der Ehe einlaufen, ihre Grenzen durch nicht ganz ungefährliche Mutproben austesten wollen.

Die Darsteller des Nachwächters Martin und seines Kumpels Jens machten anschließend Karriere. Nikolaj Coster-Waldau wurde als Jaime Lannister in Game of Thrones zu einer Ikone der Popkultur und Kim Bodnia brillierte als Kommissar Martin Rohde in den ersten beiden Staffeln der dänische-schwedischen Erfolgsserie Die Brücke – Transit in den Tod, von der es fünf Neuverfilmungen gibt, u. a. in den USA und bei uns als Der Pass.

Regisseur Ole Bornedal hingegen hatte 1997 die Ehre mit Freeze – Alptraum Nachtwache das US-Remake seines Filmerfolgs höchstpersönlich in Szene zu setzten. Die Besetzung war mit Ewan McGregor, Patricia Arquette, Josh Brolin und Nick Nolte hochkarätig. Doch obwohl Steven Soderbergh zusammen mit Bornedal am Drehbuch arbeitete, ist das Resultat wenig mehr als ein schlichter Horrorfilm.

Anscheinend orientierte sich die ursprüngliche Version des Remakes nähe am Original. Sie hatte eine Länge von 140 Minuten und wurde um 40 Minuten gekürzt. Der für 10 Millionen Dollar produzierte Film spielte wenig mehr als eine Million ein und Ole Bornedal machte keine Karriere in Hollywood, arbeitete jedoch weiterhin erfolgreich fürs dänische Kino.

2023 kehrte er mit Nightwatch: Demons Are Forever in die Welt und zu den Figuren seines Erfolgsfilms zurück. Die Hauptrolle spielte seine Tochter Fanny Bornedal, die als Medizinstudentin Emma ebenfalls nachts in der Kopenhagener Gerichtsmedizin arbeitet. Dies sorgt für Entsetzen bei ihrem Vater Martin, der wieder von Nikolaj Coster-Waldau gespielt wird. Auch Kim Bodnia kehrt in diesem Film mit großer Spielfreude als Jens zurück.

Bornedal gelang ein spannender Thriller, der dank zahlreicher schräger, überraschender aber auch menschlich anrührender Szenen, dem Geist des Originals gerecht wird und sehr viel mehr ist, als das formelhafte Sequel eines Erfolgsfilms.

