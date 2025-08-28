Niemals Nimmerland: Die Geschichte von Käpt’n Hook

Darüber was Captain Hook erlebte, bevor er auf Peter Pan traf, ist wenig bekannt. Sir James Matthew Barrie, der den Piratenkapitän 1904 in seinem Theaterstück Peter Pan; or, the Boy Who Wouldn’t Grow Up auftreten ließ, verriet, wenig mehr, als dass dieser die Universitäten in Eton und Oxford besuchte und Bootsmann beim berüchtigten Piraten Blackbeard war.

Diesen gab es tatsächlich und er ist angeblich mit brennendem Bart in die Schlacht gezogen. Dass J. M. Barrie Hook seinen Vornamen James gab, beweist, dass er eine gewisse Sympathie für Peter Pans Nemesis empfand.

Etwas mehr Details zu Hook sind jetzt in einem Roman von Serena Valentino zu finden. Diese verfasste die zwölfteilige Bestseller-Reihe Disney Villains, in der sie davon erzählt, wie es dazu kam, dass die modebegeisterte Cruella, der Jäger Gaston oder die Stiefmütter von Schneewittchen, Aschenputtel und Rapunzel auf die dunkle Seite der Macht wechselten.

Bei Serena Valentino stammt der spätere Captain Hook aus einer verarmten Adelsfamilie und ist bereits seit frühster Jugend begeistert von Piraten. Als er aus seinem Kinderwagen fällt, wird er ohnmächtig und landet er bei den Wilden Jungs im Nimmerland.

Doch im Gegensatz zu Peter Pan, der in dieser Traumwelt für ewige Jungs heimisch wurde, muss Hook in die ihn langweilende Realität zurückkehren. Seine Mutter hat ihn rechtzeitig wiederbelebt und erwartet von ihm, dass er eine reiche Erbin heiratet. Doch Hook flüchtet in die Piraterie und sein treuer Butler Smee begleitet ihn dabei.

Im neunten Roman ihrer Reihe Disney Villans spinnt Serena Valentino zunächst ein munteres Seemannsgarn, das in seinen besten Momenten an die ersten Fluch der Karibik Filme denken lässt. Da Valentinos Romane jedoch zusammenhängen, tauchen auch in diesem Buch als Katalysatorinnen des Bösen die “verdrehten Hexenschwestern“ Lucinda, Ruby und Martha auf.

Dies bremst zwar etwas den Lesefluss, macht zugleich aber auch neugierig darauf, wie solide die Autorin jene Welt konstruiert hat, in der sich die Disney-Märchen in direkter Nachbarschaft abgespielt haben.

„Disney Villains 9: Niemals Nimmerland: Die Geschichte von Käpt'n Hook"

