Nicolas Mahler: Mein Therapeut ist ein Psycho!

2014 erschien die schon lange vergriffene erste Auflage dieses Buchs bei der edition moderne. Mein Therapeut ist ein Psycho war damals ein schmaler Band mit 56 Seiten, die Neuauflage ist sehr viel umfangreicher. Der Suhrkamp Verlag feiert dies recht treffend mit den Worten “Jetzt doppelt so neurotisch!“

In letzter Zeit veröffentlichte Nicolas Mahler schräge Comicadaptionen von Klassikern wie Ulysses oder Bücher, die sich pointiert mit Persönlichkeiten wie Franz Kafka, Thomas Bernhard oder Romy Schneider beschäftigen. Dabei ist etwas in Vergessenheit geraten, was für ein ebenso schräger wie treffsicherer Cartoonist der Wiener ist.

Die in diesem Band versammelten Bildwitze kreisen um die Themen Psychoanalyse und Geisteserkrankungen. Dabei macht sich Mahler weniger über die Patienten lustig, sondern die Zielscheibe seines Spottes sind zweifelhafte Heilmethoden, wie die Chaostherapie, bei der häufig die Unterlagen abhanden kommen, einem Harakiri-Lehrgang mit wechselnder Kursleitung, oder jenem Urschrei-Workshop, der direkt neben der Hörsturz-Selbsthilfegruppe stattfindet.

