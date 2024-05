Nico Semsrott: Brüssel sehen und sterben

Nachdem Martin Sonneborn bereits sein zweites Buch über das Europäische Parlament verfasst hat, folgt jetzt mit Brüssel sehen und sterben eine vielleicht noch stärker desillusionierende Betrachtung zum selben Thema. Der Autor ist Nico Semsrott, der 2019 mit Sonneborn für die Partei DIE PARTEI ins Europaparlament gewählt wurde.

Semsrott wurde bekannt durch seine Auftritte auf als “Demotivationstrainer“ bei Poetry Slams und in der Heute Show des ZDFs. Er trug immer einen dunklen Hoodie mit Kapuze und verbreitete alles andere als gute Laune. In seinem Buch beschreibt Semsrott die Depressionen, unter denen er seit frühster Jugend leidet und die er in seinen Kabarettprogrammen aufzuarbeiten.

Auf etwas über dreihundert Seiten erzählt Semsrott hauptsächlich davon, dass es ihm nicht gutgetan hat nach Brüssel zu gehen. Im Gegensatz zu Sonneborn, dessen europäische Bücher süffisant beschreiben, was in Brüssel und Straßburg falschläuft, droht Semsrott sich beim Beschreiben von frustrierenden Kleinigkeiten und nur mäßig originellen Aktionen zu verzetteln.

