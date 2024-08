Der schwarzweiße im Rom des Jahres 1946 spielende Film beginnt mit einem Schockeffekt: Delia Santucci liegt neben ihrem Ehemann Ivano im Bett und wünscht ihm einen guten Morgen, woraufhin er ihr wortlos eine Ohrfeige verpasst.

Seit Anfang des Jahrtausends ist Paola Cortellesi in Italien als Schauspielerin und Moderatorin wohlbekannt. In ihrem Regiedebüt Morgen ist auch noch ein Tag spielte sie die Hauptrolle und schrieb auch das Drehbuch. Das Resultat schlug sich 2023 an den italienischen Kinokassen besser als Barbie.

Wohlfühlkino bietet Cortellesi keineswegs. Es wirkt überraschenderweise keineswegs verharmlosend, wenn sie durch Tanzszenen darstellt, wie Ivano seine Ehefrau verprügelt. Akribisch und detailverliebt beschreibt der Film, wie eine Mutter von drei Kindern – trotz ihres prügelnden Ehemanns und des nörgelnden bettlägerigen Schwiegervaters – versucht ihre Familie auf Kurs zu halten.

Hierfür absolviert Delia neben der Hausarbeit noch zahlreiche Nebentätigkeiten, für die sie quer durch die Stadt zieht und schlechter als ihre männlichen Kollegen bezahlt wird. Ohne zu verharmlosen trotzt Paola Cortellesi dem Leid ihrer Hauptfigur zahlreiche poetische und komische Momente ab.

Etwas Hoffnung kommt bei Delia auf, als ihre Tochter Marcella den anscheinend sehr netten, aus besseren Verhältnissen stammenden Giulio kennenlernt und eine Heirat in greifbare Nähe rückt. Doch als sie festellen muss, dass Guilio kein besserer Mensch bzw. Mann als Ivano ist, wird Delia klar, dass es an der Zeit ist, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen…

Es sei gespoilert, dass das Ende des Films eine ganz große Überraschung ist. Das Drama nimmt einen völlig anderen Verlauf als erwartet. Dies verwundert zunächst, doch das Finale nimmt Bezug auf das heutige Italien und der Erfolg des Films belegt, dass Paola Cortellesi die Herzen ihrer Landsleute erreicht hat.

Die Blu-Ray zu „Morgen ist auch noch ein Tag“ von Leonine enthält nein kurzes aber aussagekräftiges zwölfminütiges Making Of, den italienischen und deutschen Trailer, sowie eine Bildergalerie.

