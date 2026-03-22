Moebius: Die hermetische Garage – Jäger und Gejagter

Es ist sehr erfreulich, dass jetzt einige Spätwerke des 2012 verstorbenen Jean Giraud alias Moebius endlich in Deutschland veröffentlich werden. Bei Splitter erscheint die verrückte Serie Inside Moebius in der Ausnahmekünstler seine beliebtesten Figuren und sich selbst auf über 700 Seiten in einer Wüstenlandschaft die verrücktesten Dinge erleben ließ.

Neben Leutnant Blueberry, den Sternenwanderern Stel und Atan und dem spitzhütige Drachenreicher Arzach, spielte auch Major Grubert eine wichtige Rolle. Dieser heißt manchmal auch Gruber, trägt häufig einen Tropenhelm mit Pickel-Spitze und kehrt jetzt bei avant ein letztes Mal in seine hermetische Garage zurück. Erstmals in deutscher Sprache veröffentlicht der Verlag sechzig beeindruckende Seiten, die Moebius zwischen 1998 und 2008 zeichnete und in denen Grubert sowohl Jäger als auch Gejagter ist.

Genau wie viele seine wichtigsten Werke veröffentlichte Moebius auch die ersten Geschichten über die hermetische Garage in den Siebzigern im bahnbrechenden Magazin Metal Hurlant, das bei uns als Schwermetall veröffentlicht wurde. Ständig den Zeichenstil wechselnd erzählte bzw. improvisierte Moebius in 63 kurzen Episoden auf knapp 100 Seiten über eine hermetische Welt mit drei Ebenen, die sich in einem Asteroiden befindet.

Nach der 1995 veröffentlichten Der Mann von der Seguri kehrte Moebius mit Jäger und Gejagter ein zweites Mal in die hermetische Garage zurück. Wie manchmal bei Moebius entsteht auch hier zunächst der Eindruck er würde eine nachvollziehbare Geschichte erzählen. Der Major muss bei einem Besuch in Chalatong feststellen, dass er ermordet werden soll. Doch da die Auftraggeber nur ein altes Foto ohne Tropenhelm und Schnurrbart von ihm haben, bietet er sich als sein eigener Auftragsmörder an…

Doch wenn der Major dann zum Astroport von Outalan wegen einer Nachsteuerungssitzung bei Frau von Peebles aufbricht und sich dann zusammen mit ihr ins Kloster der Großbogenschützen begeben muss, wird es langsam aber sicher unübersichtlich. Doch optisch gibt Moebius weiterhin Vollgas und der Sinn seiner Panels, die großformatiger und detailfreudiger werden, erschließt sich immer weniger. Trotzdem oder gerade deswegen gehört dieses Buch natürlich in jede gut sortierte Moebius-Sammlung.

Die Ausgabe von avant ist sehr viel schöner als die 2008 veröffentlichte Originalausgabe, die Moebius selbst verlegt und an seinem Stand auf dem Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême mit wundervollen Signierzeichnungen versehen hatte. Avant druckte seine Edition ebenfalls auf dickem Papier und spendierte zusätzlich noch Hardcover mit Spotlack! Dies entschädigt etwas dafür, dass dieser Comic bei uns mit einer Verspätung von 18 Jahren erschienen ist.

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