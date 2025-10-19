Nach knapp 30 Jahren absolviert Tom Cruise seinen (höchstwahrscheinlich) letzten Auftritt als Ethan Hunt, Agent der Mission Impossible Force. Der 63-Jährige lässt es fast drei Stunden lang noch einmal richtig krachen.
Der Film ist zugleich die direkte Fortsetzung von Mission: Impossible – Dead Reckoning, der vor zwei Jahren ins Kino kam und recht unbefriedigend mit einem Cliffhanger endete. Die Geschichte um die weltbedrohende künstliche Intelligenz “Die Entität“ bleib zwar weiterhin recht albern, ist jedoch ein passabler Vorwand für allerlei tollkühne Actionmomente, wie etwa dem Zweikampf von zwei Doppeldecker-Flugzeugen.
Doch noch stärker überzeugt der Film dadurch, dass er Bezug nimmt auf die ersten Filme der Reihe. So spielt “Die Hasenpfote“, der MacGuffin aus MI: 3, eine große Rolle, Angela Bassett als CIA-Direktorin Erika Sloane aus MI: 6 wurde zur US-Präsidentin und die tollste Entwicklung gab es beim von Rolf Saxon gespielten CIA-Analysten William Donloe.
Dieser absolvierte im ersten Film der Reihe nur einen kurzen, aber erinnerungswürdigen Auftritt. Nachdem er nicht bemerkte, dass Ethan Hunt in einem Hochsicherheitsbereich direkt über ihm schwebte, wurde er auf einen “abgelegenen Posten in Alaska“ versetzt. Dort traf er 29 Jahre später erneut auf Hunt und schloss sich dessen Team an.
Überhaupt hat sich Ethan Hunt im Laufe der Reihe immer stärker zum Teamplayer entwickelt und auch Cruise überlässt die Leinwand jetzt gerne mal seinen begnadeten Mitspielern Simon Pegg, Ving Rhames. Pom Klementieff oder Hayley Attwell. Ihm scheint es gelungen zu sein, genau dann aufzuhören, als es am schönsten war.
„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible – The Final Reckoning“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible – Dead Reckoning“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible – Dead Reckoning“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible VI – Fallout“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible VI – Fallout“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible V – Rogue Nation“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible V – Rogue Nation“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible – Phantom Protokoll“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible III“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible III“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible 2“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible 2“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible“ als DVD bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible“ als Blu-ray bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible 1 – 5“ als Blu-ray-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken
„Mission: Impossible 1 – 5“ als DVD-Box bei AMAZON bestellen, hier anklicken