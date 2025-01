Miss Merkel: Mord in der Therapie

David Safier, der Schöpfer des TV-Erfolgs Berlin, Berlin machte 2021 im Roman Mord in der Uckermark aus der scheidenden Bundeskanzlerin eine Kriminalfälle lösende Miss Merkel, die aktuell gerade ein viertes Mal als Detektivin tätig wurde.

Safiers seine ersten beiden Krimis wurden in recht erfreulicher Qualität mit Katharina Thalbach in der Titelrolle verfilmt. Wer sich diese Filme zu Gemüte geführt hat, blickt auch beim vierten Roman bestens durch und weiß, wer Leibwächter Mike und Merkels mittlerweile beste Freundin Marie sind, deren Hochzeitsvorbereitungen eine in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen.

Als Aufhänger verwendet Safier diesmal Angela Merkels mittlerweile veröffentlichte Biografie als Aufhänger. Nicht völlig aus unserer Welt gegriffen ist die Vermutung, dass das Verfassen ihres 700-seitigen Buchs und das Befassen mit ihrer nicht nur ruhmreichen 16-jährigen Amtszeit für die ehemalige Kanzlerin keine rundherum erfreuliche Angelegenheit war.

Bei Safier wurde sie nach ihrer literarischen Niederkunft von Selbstzweifeln gequält, hatte oft schlechte Laune und reagierte sich an Friedrich Merzt. Daher wurde Merkel von ihrem Ehemann Achim und von Marie kurzerhand zu einer Gruppentherapie bei Doktor Felix Fenstermacher angemeldet.

David Safier bedankt sich in diesem Buch bei seinem “konstant herausragenden“ Coverzeichner Oliver Kurth

In ihrem Stuhlkreis sitzt mit einem Wutbürger, einer vereinsamten Cat Lady, einem Messie und einer Klimakleberin ein durchaus repräsentativer Querschnitt durch unsere Gesellschaft. Da David Safier einen humoristischen Krimi anstrebt, ist auch noch ein Pantomime dabei, der seinem Job rund um die Uhr ausübt.

Alle diese verhaltensauffälligen Zeitgenossen stehen im Verdacht als der Therapeut ermordet wird. Die Ermittlungen führen zu amüsanten Verwicklungen und dabei spielt noch das angeblich im uckermarkschen Dumpfsee hausendes Ungeheuer namens Jormudgandr eine wichtige Rolle. Ich freue mich schon auf die Verfilmung mit Katharina Thalbach!

