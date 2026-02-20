Ben Carson (Kiefer Sutherland) musste den Polizeidienst quittieren, nachdem er für den Tod seines Partners verantwortlich war. Als auch noch seine Ehe in die Brüche ging, begann er zu trinken und zog übergangsweise bei seiner Schwester ein.

Er tritt einen Job als Nachtwächter im New Yorker Luxuskaufhaus Mayflower an, das einer Brandkatastrophe zum Opfer gefallenen war. Bei seinen Rundgängen durch die riesigen Räumlichkeiten bemerkt er bedrohliche Erscheinungen hinter den seltsamerweise unzerstörten riesigen Spiegeln, die ihn und auch das Leben seiner Frau und Kinder bedrohen…

Der französische Regisseur Alexandre Aja hat es nach High Tension und dem Remake von Wes Cravens The Hills Have Eyes nicht mehr nötig zu beweisen, dass er knallharte und äußerst blutrünstige Horrorfilme drehen kann. Mirrors hingegen funktioniert – abgesehen von einer sehr harten Badezimmer-Schockszene – etwas subtiler. Basierend auf dem koreanischen Film Into the Mirror von 2003 wird eine phantasievoll zusammengesponnene Geistergeschichte erzählt. Der Film ist zudem genauso stark am Charakter und Schicksal der von Kiefer Sutherland mit gewohnter Bravour gespielten Hauptfigur interessiert.

Auch optisch wird einiges geboten und es erstaunt, dass der Film – abgesehen von einigen wenigen New Yorker Außenaufnahmen – fast komplett in Bukarest entstand. Dort fanden die Produzenten einen riesigen unvollendeten Bau aus der Ceausescu-Ära, der sich sehr gut als Double für das ausgebrannte Kaufhaus eignete. Angeblich war dort sogar noch die “Anspannung“ aus dieser Zeit förmlich spürbar.

Mit Mirrors gelang Aja 2008 ein spannender Gruselfilm, der in bester Tradition von Tobe Hoopers (bzw. Steven Spielbergs) Poltergeist steht und eine angenehme Alternative zum zeitgleich entstandenen perversen Folterhorror der Saw– und Hostel-Filmreihen bot.

